Jak hodnotíte z pohledu vašeho klubu podzimní část mistrovské fotbalové sezony, dosažené umístění a bodový zisk?

Pokud budu realista, musím být spokojený, zejména s bodovým ziskem. Deváté místo není sice moc lichotivé, ale vzhledem k vyrovnanosti tabulky to není propadák. Ztrácíme na druhou pozici šest bodů, což není špatné.

Jak jste spokojen s vaším podzimním účinkováním, co se týče předvedené hry a herního projevu?

Vzhledem k typologii hráčů jsme provedli určité systémové změny a troufám si říci, že to bylo ku prospěchu věci. Herní prvky jsme postupem času stabilizovali a celkově jsem, až na některé výjimky, spokojen.

Projevila se podle vašeho názoru na podzimní sezoně předcházející dlouhá „covidová“ pauza a dvě nedohrané sezony, a to jak u vašeho družstva, tak celkově na úrovni soutěže?

Nemyslím si, že by se pauza nějak projevila. Určitě je ale nepříjemné, když mužstvo v rozjeté sezoně musí do karantény a odkládat utkání. Nás to naštěstí nepotkalo. Prostě doba je taková, nezbývá než to brát jako fakt a všichni se s tím musíme vypořádat.

Co byste na vašem podzimním vystoupení hodnotil jako pozitivní body, kde vidíte největší negativa?

Pozitivně vnímám zlepšení defenzivní činnosti. Rezervy vidím v organizaci hry.

Utkání doma a venku, byl v nich u vás patrný rozdíl, ať výsledkový nebo herní?

Naše výkony byly celkem stabilní. Výsledky venku i doma jsou v rovnováze, adekvátní síle soupeře, aktuální formě a rozpoložení mužstev.

Útok – obrana, nebo počet vstřelených a obdržených branek, produktivita. Jak vycházíte v tomto porovnání, jak jste obstáli v těchto činnostech?

Skóre 29:20 hodnotím chvalitebně. Zejména čtyři defenzivní nuly v posledních po sobě jdoucích utkáních s Luží, Horními Ředicemi, Rohovládovou Bělou a Lanškrounem zaslouží pochvalu. Výborný je počet pouhých tří proher, kontrastem sedm remíz z šestnácti utkání. Do kladů beru plusový bod v tabulce pravdy a výrazně se nám také podařilo snížit průměr obdržených branek na zápas.

Jaké zápasy byste ve vašem podání označil jako nejpovedenější a naopak, ze kterých vám body nejvíce chybí?

Mezi nejvydařenější bych zařadil venkovní vítězství v Lanškrouně a domácí s Moravskou Třebovou a Chocní. Náš výkon byl slabý v Třemošnici a Heřmanově Městci. Jako bláznivou bych potom označil remízu 4:4 v Pardubičkách.

Co byste řekl k soutěži jako celku, jak se vám líbí, posunuje se její herní kvalita? Co vás v ní během podzimu zaujalo či překvapilo, ať v kladném nebo záporném smyslu?

Myslím, že kvalitu soutěže nelze objektivně hodnotit. Soutěž jako takovou mám rád. Utkávají se zde kvalitní mužstva z blízkého okolí a po trávnících běhá několik výborných fotbalistů. Až na tři týmy ze dna tabulky je soutěž velice vyrovnaná, což přidává na atraktivitě. Kladně vnímám nestrannou práci rozhodčích.

Vaše plány pro přípravu a následně do jarních odvet?

V přípravě zkoušíme nové taktické prvky a nadále musíme pracovat na zdokonalování organizace hry. Plány do odvet zůstávají stejné jako na podzim, a to být v utkáních rovnocenným soupeřem i mužstvům z čela tabulky.