Domácí z něho vytěžili bod, zato celky z České Třebové a Chocně vyšly naprázdno. Spartak ztratil duel v Moravské Třebové velice smolně, českotřebovští fotbalisté na Chrudimsku selhali.

Lanškroun – Holice 3:3

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: Od začátku se hrál rušný a velice aktivní fotbal z obou stran, s Holicemi ostatně tradičně hráváme kvalitní a vyrovnaná utkání. Hosté se v prvním poločase dvakrát ujali vedení po standardních situacích, z přímého kopu a rohu, my pokaždé zásluhou Ptáčka odpověděli a když tento hráč završil hattrick, šli jsme do vedení sami. Ovšem ani náš náskok nevydržel dlouho, do kabin se šlo za stavu 3:3, my kromě tří branek ještě nastřelili břevno. Druhý poločas poznamenalo vážné zranění holického Rožka po nezaviněném střetu, dlouho se nehrálo a musela přijet sanitka. Doufám, že se brzy uzdraví a vrátí na hřiště. Obrany byly po změně stan celkově pozornější, přesto jsme několik příležitostí na vedoucí a možná vítězný gól měli, ale na druhou stranu tam byla i situace, kdy ve velké šanci přestřelil branku hostující hráč. Takže ze zajímavého duelu hraného ve vysokém tempu máme nakonec bod.

Heřmanův Městec – Česká Třebová 4:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání bylo z naší strany velice nepovedené. Hrubé chyby, zmar v koncovce a efektivita domácích fotbalistů nakonec vedly k jednoznačnému výsledku.

Moravská Třebová – Choceň 2:1

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Vyrovnané utkání, které rozhodla penalta v 90. minutě. Bojovný zápas přinesl šance na obou stranách. V první půli jsme se po pěkné akci ujali vedení. Domácí po změně stran srovnali a následně nám nepřálo štěstí, když jsme po chybě třebovského gólmana místo prázdné branky trefili jenom tyčku. A v poslední minutě domácí obrátili skóre z pokutového kopu. Nakonec je z toho trpká porážka.

7. KOLO: Litomyšl – Pardubičky 1:1 (0:0). Branky: Folta – Norek z pen. Třemošnice – Rohovládova Bělá 1:0 (1:0). Branka: Šebek. Chrudim B – Luže 2:1 (1:1). Branky: Zvolánek, Žalud – Prouza. Svitavy – Horní Ředice 1:1 (1:1). Branky: Brázda – Fous. Moravská Třebová – Choceň 2:1 (0:1). Branky: Bednář, Novák z pen. – Fišer. Heřmanův Městec – Česká Třebová 4:0 (3:0). Branky: Hauf, Pilný, Novák, Levinský. Lanškroun – Holice 3:3 (3:3). Branky: F. Ptáček 3 – Rožek, Kopřiva, Kovařík. Moravany – Proseč 4:0 (2:0). Branky: Knotek 2, Teplý, Beran.