Lanškroun, aby se udržel ve hře o přední umístění, potřeboval nahradit body ztracené minulý týden doma importem z cizího hřiště. Na hřišti zachraňující se Přelouče to klaplo. „První poločas byl vcelku vyrovnaný, dá se říci, že jsme měli malinko navrch, ale na obou stranách byla spousta nepřesností. Dostali jsme se do vedení poté, co Ptáček pohotově potrestal zmatky v soupeřově obraně, ovšem domácí z ojedinělé akce až příliš jednoduše vyrovnali a vzápětí si vytvořili ještě jednu obrovskou šanci, ale gólman Slaný nás při samostatném úniku domácího hráče podržel a zlikvidoval ho. Ve druhém poločase jsme hru zpřesnili a byli jsme lepším mužstvem, dlouho nám ale chyběla efektivita při zakončení slibných příležitostí. Až deset minut před koncem se po vydařené souhře a centru z křídelního prostoru prosadil Pecháček a rozhodl o výsledku. Naše vítězství je sice těsné, ale zasloužené,“ glosoval trenér Pavel Hrabáček.

Litomyšlská Jiskra těžko kouše zklamání z vyřazení v semifinále Poháru hejtmana Pardubického kraje v Lázních Bohdaneč. Sen zahrát si v pardubické ligové aréně pro ni skončil během úvodní čtvrthodiny, kdy čtyřikrát inkasovala a bylo po zápase. Ale dokázala se z toho oklepat, v krajském přeboru nadále bojuje o top trojku a zvládla bez větších potíží domácí souboj s Pardubičkami. „Po fatálním selhání v semifinále poháru v Lázních Bohdaneč jsme se chtěli vrátit zpátky na vítěznou vlnu. Utkání začalo velmi opatrně z obou stran. Pardubičky hrály v hlubším bloku, my jsme se tedy snažili do soupeře dostávat hlavně ze stran. Celkem se nám to dařilo, ale nebyli jsme ve finální fázi přesní, i přesto jsme se s trochou štěstí dostali do poločasu do jednobrankového vedení. Skvěle nám vyšel vstup do druhého poločasu, kdy jsme během pěti minut dvěma brankami utkání rozhodli. Duel se od té doby dohrával, my jsme ještě dvě velké šance neproměnili, naopak soupeř z ojedinělé akce v samotném závěru snížil na konečných 3:1. Zasloužené vítězství, soupeř se sice snažil, ale jeho kombinace končily daleko od naší branky. Střetnutí jsme měli od začátku až do konce pod kontrolou,“ hodnotil trenér Litomyšle Roman Pražák.

Svitavy sice odpor soupeře z Třemošnice zlomily teprve po hodině hry, ale bylo to logické vyústění poměru sil na hrací ploše, neboť hosté z Třemošnice působili spíše dojmem, že utkání do Svitav přijeli jenom odehrát. „A to jsme málem inkasovali jako první, protože do první velké šance se dostal soupeř. Jinak to ale bylo opět hlavně o nás a naší nízké produktivitě. Naštěstí se našel hráč, který se odhodlal vypálit z dálky, Horákův vedoucí gól nás uklidnil a výhru jsme potom ještě zvýraznili,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Ve středu 24. května od 17 hodin je na programu atraktivní předehrávka posledního jarního kola: Jiskra Litomyšl hostí TJ Svitavy.

Zajímavé bylo „třebovské derby“. Česká se zlepšenými jarními výkony dostala z pásma ohrožení, zato Moravská je v něm usazena až po uši a po nezdaru v tomto zápase zabředla ještě hlouběji. Přitom Slovan začal velice dobře, po půlhodině vedl dvougólovým rozdílem, ale domácí postavil na nohy snižující gól „do šatny“ a po změně stran otočili kormidlem úplně, když ještě neproměnili penaltu. „V prvním poločase jsme se kromě šance Borka hned v 9. minutě prezentovali ospalým dojmem. Soupeř byl živější, svojí přímočarostí nám dělal velké problémy a zaslouženě se dostal do dvoubrankového vedení. I když se nám hra nedařila, tak kluci nesložili zbraně a snažili se o vstřelení kontaktní branky. Ta naštěstí přišla těsně před přestávkou. V úvodu druhého poločasu jsme skóre vyrovnali a zdálo se, že budeme v nastolené stíhací jízdě pokračovat. Když jsme ovšem neproměnili ani pokutový kop, dostali jsme se do křeče a hosté naopak vycítili svoji šanci. Rozhodnutí přinesla standardní situace a stanovení konečného výsledku na 3:2 Demlem. Kluci zaslouží kredit za to, že se nevzdali ani za nepříznivého stavu a byli pozitivní až do konce, i když hra příliš povedená nebyla,“ popsal duel domácí trenér František Dvořák ml.

Balvan spadl snad definitivně ze srdcí choceňských fanoušků, protože Spartak se vyhrabal z nejhoršího a jeho setrvání v krajském přeboru by nemělo být více ohroženo. A zařídil si to stylově vítězstvím nad jistými krajskými přeborníky a nováčky příštího ročníku divizní soutěže z Horních Ředic. Domácí se nenechali vyvést z konceptu inkasovanou brankou po odehrané čtvrthodině a pokračovali v soustředěném kvalitním výkonu, který jim zajistil otočku ještě do poločasu. A získané herní sebevědomí si přenesli do druhé půle, kdy svůj náskok ještě navýšili a závěrečná korekce ze strany nejlepšího celku krajského přeboru jim neublížila. Vysokomýtské béčko oživilo záchranářské naděje v týdnu úspěšnou dohrávkou proti Pardubičkám, ale v Holicích bylo od dalších bodů především vinou nulové střelecké potence daleko.

27. KOLO: Česká Třebová – Moravská Třebová 3:2 (1:2). Branky: Langer, Novotný, J. Deml – Lexman, Olejník z pen. Libišany – Moravany 4:0 (1:0). Branky: Fidra, O. Kraják, Záruba, Vaníček. Holice – Vysoké Mýto B 3:0 (1:0). Branky: Václavek 2, Lát. Choceň – Horní Ředice 3:2 (2:1). Branky: Kužma, Laky, Vostrčil – Obermajer, Šenkýř. Přelouč – Lanškroun 1:2 (1:1). Branky: Čada – F. Ptáček, Pecháček. Litomyšl – Pardubičky 3:1 (1:0). Branky: Folta, M. Severa, Štarman – Mec. Svitavy – Třemošnice 3:0 (0:0). Branky: Horák, Válek, F. Čížek. Heřmanův Městec – Lázně Bohdaneč 0:2 (0:0). Branky: Hundák, Koutský.