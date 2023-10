/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Výsledkově rozmanitý víkend má za sebou čtyřlístek regionálních zástupců v nejvyšší krajské soutěži fotbalistů. Naprostá spokojenost panovala v České Třebové a také ve Vysokém Mýtě, Choceň nerozhodný výsledek také nakonec brala, naopak v Lanškrouně panovalo po porážce v Heřmanově Městci a především jejím způsobu rozčarování.

Fotbalisté Chocně se v domácím prostředí rozešli smírně s Lázněmi Bohdaneč. | Foto: chocenfotbal

Česká Třebová si o víkendu zapsala cenný skalp, především díky povedené šestiminutové pasáži v prvním poločase přehrála Svitavy a upevnila si umístění v horní polovině tabulky. „Do utkání jsme šli s tím, že chceme odčinit jarní tenisový výsledek 1:6 ze hřiště soupeře. To se nám povedlo náramně. V utkání byla na týmu vidět větší chuť po vítězství. Po půlhodině přišla snová šestiminutovka, kdy se prosadili dvakrát Vaňous a Polášek. Zejména třetí branka nesla známku geniality, když Vaňous přeloboval brankáře z vlastní poloviny hřiště. Ve druhém poločase hosté otevřeli hru a nám se naskýtaly možnosti k brejkovým akcím. Ty jsme bohužel nevyužili a tak hosté korigovali na 3:1 čtvrt hodiny před koncem, když dohrávali v deseti mužích. Zasloužený výsledek a kvalitní výkon proti nadstandardnímu týmu, nesmírně si ho vážíme a snad nám dodá další chuť do práce,“ chvíli svoje svěřence trenér František Dvořák.

Choceňský Spartak pomýšlel v souboji se zatím nevýraznými Lázněmi Bohdaneč na plný bodový zisk, musel však vzít zavděk remízou. „Soupeř pozorně bránil, dělalo nám problém prosadit se do jeho nízkého defenzivního bloku. Hosté po našich ztrátách ve výstavbě kombinace hrozili z rychlých protiútoků. I tak jsme si vypracovali několik gólovek a nastřelili břevno, bohužel bez výsledku. Naší chybou jsme soupeři dovolili skórovat a potom propadli ještě do většího zmaru. Do druhého poločasu jsme šli s jasným cílem zvýšit aktivitu, více dostupovat soupeře a trpělivě čekat na další příležitosti. Hosté se nám revanšovali chybou a vlastním gólem. Ve zbytku hrací doby bylo rušno před brankami na obou stranách. Utkání musím hodnotit na části. Pokud bychom otevřeli skóre, byl by průběh jiný, ale v kontextu celého střetnutí a našeho průměrného výkonu nezbývá než brát spravedlivou remízu,“ uznal choceňský lodivod Petr Pražák.

Lanškroun odcházel potřetí na podzim ze hřiště poražen, a to v Heřmanově Městci. Trenér Pavel Hrabáček byl po utkání hodně rozezlen a ne až tolik na svoje svěřence… „Od začátku se hrál důrazný fotbal oboustranně s velkým nasazením. K vidění bylo hodně nakopávaných míčů, ale naše obrana hrála pozičně dobře. Sami jsme se snažili o protiútoky, ale celkově se hrálo bez větších šancí. Ve 23. minutě domácí hráč podklouzl v pokutovém území, rozhodčí přesto ukázal na puntík a z penalty jsme inkasovali. Ještě do poločasu jsme mohli vyrovnat, ale Martinec neprostřelil brankáře a neujala se ani následná dorážka. Po změně stran jsme zvýšili útočné úsilí, další velkou možnost měl Skalický, ale po centru ze strany se netrefil mezi tři tyče. Jsem navíc přesvědčen, že na Ptáčka byl ve vápně šlapák, který byl daleko jasněji penaltový než situace v naší šestnáctce v prvním poločase, ale bohužel… Můžeme litovat, že jsme nevyužili dvě velké příležitosti ke skórování, to byla škoda, ale zůstává ve mně pachuť z toho, že jsme prohráli z hodně darovaného pokutového kopu,“ zlobil se kouč Hrabáček.

Vysokomýtské béčko se zdárně popasovalo s nováčkem z Prosetína a pokračuje ve velmi dobrých podzimních výkonech. „Prvních dvacet minut se odehrávalo na hranici infarktu celého realizačního týmu a pochopitelné nespokojenosti fanoušků. Ztráty v rozehrávce, zbrklost a nedůraz, na to vše se v předzápasové přípravě upozorňovalo velice důrazně i za pomocí netradičních pomůcek, leč zbytečně. Z útlumu se dostal náš tým po velice nešetrném zákroku na Mokrejše, který se řítil sám na branku a byl „podebrán na vidle“ zadákem soupeře, z čehož rezultovala červená karta. Od tohoto okamžiku jsme se uklidnili, po pěti minutách se po pěkné souhře na hranici vápna výborně orientoval Kavka a střelou k tyči nedal brankáři šanci. Druhý poločas se hrál pod naší kontrolou a čekalo se na vstřelení uklidňující branky, což sám na malém vápně nejprve odmítl Mokrejš. Až po několika dalších šancích se v 70. minutě výborně uvolnil z nelehké situace Kavka a krásnou diagonálou vybídl do náběhu Švejdu, který po křídle předběhl vše, co mu stálo v cestě, a na prostřeném talíři vybídl Bendu k zakončení do prázdné branky. Tím Lukáš oslavil narození syna Benjamina, k čemuž mu celý oddíl přeje vše nejlepší. Zápas se od této chvíle dohrál v poklidném tempu,“ uvedl trenér rezervy Tomáš Fritsche.