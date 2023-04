Čekal jsem střelu do oblak a ona skončila v síti, usmívá se českotřebovský Grepl

KANONÝR DENÍKU: Jak je důležité míti Filipa. To si mohli po zápase krajského přeboru proti Přelouči říci fotbalisté České Třebové. Byl to totiž Filip Grepl, kdo se hattrickem postaral o vítězství svého týmu a zisk prvních jarních tří bodů do tabulky. A velmi potřebných bodů, protože svěřenci nového kouče Františka Dvořáka ml. musí v odvetné části soutěže ještě pořádně zabrat, aby se vyhnuli existenčním potížím.

Fotbalisté České Třebové. | Foto: FK Česká Třebová

„Zápas se nevyvíjel lehce. Začátek nebyl z naší strany vydařený, soupeř byl všude dříve a nám se nedařilo. Avšak z prvního ohrožení branky padl gól. Do druhého poločasu jsme vstoupili mnohem lépe, ale po vstřelení druhé branky následovalo ihned snížení po nedorozumění v obranné řadě. Nakonec přišlo uklidnění po třetím zásahu a důležité body zůstaly doma,“ ohlédl se Filip Grepl za vítězným utkáním. „U prvního gólu šlo o přetažený centr ze strany, navíc lehce tečovaný, a z takové pološance, kdy jsem očekával spíše střelu z první do oblak, k překvapení všech skončila v síti (s úsměvem). Při druhé situaci po kombinaci ve středu hřiště a následném centru od Honzy Pavláska do vápna jsem si převzal balon a zakončil na zadní tyč. Poslední trefa následovala po kombinaci našich střídajících borců po pravé straně, odkud přišel ostrý centr podél brankové čáry a špičkou nohy jsem propasoval míč do branky,“ popisuje Grepl svoje tři gólové zásahy a nezapomíná ocenit přínos svých parťáků v týmu. „Každopádně bych chtěl klukům poděkovat, protože bez jejich součinnosti bych tolik gólů nevstřelil.“ Lanškrounu stačilo dvacet minut, Česká Třebová velebila střelce Grepla Jméno zkušeného čtyřiatřicetiletého fotbalisty se ve střeleckých statistikách objevuje poměrně často, ale hattrick je u něco přece jenom sváteční záležitost. „Poslední takový počin se odehrál před pár lety v Holicích a jednou se mi podařilo v poháru proti Němčicím vstřelit dokonce pět gólů. Jinak je pravda, že dlouhodobě patřím mezi top střelce našeho mužstva,“ uvedl Grepl, pro něhož jsou však cennější týmové úspěchy. „Povedené zápasy jsou vždy takové, když se vyhraje. Ale je spousta utkání, kdy jsem třeba spokojen se svým výkonem, ale kolikrát to bohužel nestačí, abychom zvítězili. A každý, kdo hraje fotbal, dobře ví, že se vždycky hraje na výkon celého mužstva,“ zdůrazňuje. Dosavadní českotřebovské výkony a výsledky neodpovídají představám hráčů samotných ani jejich příznivců. „Víme, že v aktuálním ročníku se nás týká boj o záchranu. Věřím, že se po třicetileté působnosti v krajském přeboru nebudeme loučit, byla by to pro Českou Třebovou škoda.“ nechce si Filip Grepl připustit hrozbu sestupu. Českotřebovský kanonýr samozřejmě sleduje fotbalové dění nejenom v regionu a zákonitě mu tak neunikly ani zápasy české reprezentace v kvalifikaci mistrovství Evropy proti Polsku a Moldavsku. Co jim říkal? „Co se týká zápasu s Polskem, tam byly strašně důležité rychlé dva góly na začátku utkání a eliminace Roberta Lewandovskeho. Duel proti Moldavsku jsem neviděl, ale z rozhovorů s hráči po utkání bylo poznat zklamání spíše z hrací plochy než z výkonu na hřišti. Každopádně držím palce do dalších utkání.“ Nebyl to jediný hattrick v orlickém regionu během posledního březnového víkendu. O ten další se postaral Filip Kořán, který v žamberských barvách takto přispěl v I. B třídě k demolici Moravské Třebové B. V mládežnických soutěžích začal jaro tam, kde zakončil podzim, dorostenecký ostrostřelec Tomáš Chadima z Řetové, a připsal si také hattrick.

