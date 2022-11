Do utkání proti FC Jiskra 2008 jste nastupovali s vědomím, že výhra vás posune do čela tabulky. Soudě podle výsledku jste tento psychický tlak a vědomí, o co se hraje, ustáli. Jaký to byl duel z vašeho pohledu?

Naše výkony v posledních zápasech podzimu nebyly ideální. Především v domácím prostředí jsme nehráli tak, jak bylo zvykem. V Králíkách mi ale už od příchodu na hřiště bylo jasné, že to zvládneme. Věděli jsme, co případná výhra znamená, a celý tým si za ní šel od první minuty. Hráli jsme jistě odzadu a počkali si na svoje šance. Můj výkon paradoxně nebyl podle mých představ. Určitě jsem v této sezoně odehrál spoustu lepších utkání, ale měl jsem potřebné střelecké štěstí.

Popište vaše zásahy, které nasměrovaly Jablonné k vítězství, v pořadí osmému na podzim…

První gól padl po nepřehledné situaci ve vápně. Balón se odrazil na úroveň penalty, kde jsem k němu měl nejblíž právě já a už nebylo těžké uklidit ho do sítě. Podruhé se mi podařilo skórovat po chybě v domácí obraně, když se otevřel prostor na pravé straně hřiště a podařilo se mi zakončit samostatný únik k vzdálenější tyči.

Jste ve vašem mančaftu tím fotbalistou, na kterém leží hlavní zodpovědnost za střílení gólů?

Nemyslím si, že by na mě tým úplně spoléhal jako na střelce. Většinou u nás střelecky nikdo moc nevyčnívá. Já mám takový svůj standard někde kolem deseti gólů za sezónu. Kdyby se však počítaly i zahozené stoprocentní šance, byl bych ve statistikách podstatně výš… (s úsměvem)

Dva se prali a třetí se směje. Jablonné vyhrálo v Králíkách a obsadilo špičku

Co vaše zajímavé střelecké počiny z minulosti? Máte některé v paměti?

Rád vzpomínám na svoji první sezonu mezi dospělými, když jsem vstřelil hattrick na hřišti Horního Újezdu. V loňském roce se mi povedlo něco podobného proti B týmu Lanškrouna. Tehdy to byly tři góly během prvního poločasu.

Klub z Jablonného patří v rámci kraje mezi ty s nejvyšší diváckou návštěvností. Co pro vás znamená podpora fanoušků? Je znát, že Jablonné díky vašim výsledkům žije fotbalem?

Neumím si vysvětlit, čím to je, že v Jablonném chodí na fotbal podstatně více fanoušků než na vyšší soutěže v jiných větších městech. Každopádně jsme za to nesmírně vděční. Vždyť na naše první dva zápasy v I. A třídě přišlo pokaždé okolo 500 lidí! To je na tuto soutěž opravdu nadstandardní návštěva. Troufnu si říct, že fanoušci mají na našich výkonech velký podíl.

Jako nováček budete přezimovat na prvním místě v I. A třídě. Věřili jste před sezonou, že můžete hrát vysoko? Jaké jsou podle vašeho názoru nejsilnější stránky vašeho týmu, které vás dovedly k tak dobrým výsledkům?

Rozhodně jsme nešli do soutěže s tím, že bychom měli hrát o udržení. Na druhou stranu nás ale určitě ani nenapadlo, že budeme po polovině soutěže okupovat první příčku. Ale je to pořád jen polovina sezony, takže je ještě předčasné cokoliv hodnotit. Naší silnou stránkou je rozhodně defenzíva. Naše obrana společně s brankářem odvádí dlouhodobě skvělou práci a dává nám tak možnost získávat body i v zápasech, ve kterých se nám třeba zrovna střelecky úplně nedaří.

