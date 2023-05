KRAJSKÝ PŘEBOR: Kolo od kola se jeví jako stále pravděpodobnější, že Moravská Třebová opustí nejvyšší krajskou soutěž. Označit její aktuální situaci po domácí porážce s Holicemi jako kritickou je ještě eufemismus. Daleko lepší nálada panuje v závěru sezony v Chocni, protože Spartak existenční potíže rázně zažehnal a nyní kosí favority, jako v minulém kole Horní Ředice či v tomto dějství Lanškroun.

TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy. | Foto: Martin Alexa

Česká Třebová podnikla dlouhý zájezd do Třemošnice, respektive do Prachovic, kde má tamní ŽSK dočasný azyl, a návrat bez bodu nebyl veselý. „Utkání hrané v Prachovicích se nám příliš nepovedlo. Jestliže můžeme první poločas hodnotit ještě jako vyrovnaný, tak ve druhém byl náš výkon hodně pasivní a domácí diktovali tempo hry. Zaslouženě se také dostali do vedení. Ke konci jsme se snažili o vyrovnání, ovšem všechny náznaky šancí zůstaly bohužel nevyužity. Výhra domácích je zasloužená, jejich herní kvalita byla na vyšší úrovni než naše,“ uznal kouč František Dvořák ml.

Tři stovky diváků sledovaly na lanškrounském pažitu okresní derby s Chocní a byli to hosté, kdo potvrdil dobrou formu v závěru sezony. Domácí sice zlikvidovali dvougólové manko, jenže v nastaveném čase jim utekl Štanglica a svůj rychlý výpad přesně zakončil. Choceňští přitom polovinu druhého poločasu odehráli v deseti bez vyloučeného R. Fikejze. „Po většinu zápasu byl k vidění vyrovnaný fotbal, i když první poločas přece jenom vyzněl lépe pro soupeře, což se odrazilo na jeho dvou gólech. Po změně stran jsme hru zjednodušili, zvýšili úsilí a podařilo se nám skóre srovnat. Další možnosti zůstaly nevyužity, i hosté ale hrozili především z nebezpečných brejků. Ke konci jsme vyvinuli velkou snahu o vítěznou branku, bohužel nám ale v nastaveném času utekl od poloviny hřiště rychlonohý Štanglica a zápas rozhodl. Porážky je škoda, z naší strany cítíme určitě zklamání, teoreticky jsme ještě mohli hrát o bednu v krajském přeboru, ale to bychom z tohoto duelu museli vytěžit tři body,“ litoval lanškrounský kormidelník Pavel Hrabáček.

Hluboká poklona našim hráčům, chválí vysokomýtský trenér Klapka

Hrobníkova lopata, která hloubí sestupovou jámu pro moravskotřebovský Slovan, má svoji práci skoro dokončenou… Tři kola před koncem ztrácejí Slovanisté na místo zaručující záchranu pět bodů a vzhledem k jejich losu (venku Litomyšl a Přelouč, doma Libišany) jim ke spáse pomůže jen malý sportovní zázrak. V duelu o jednu z posledních nadějí byl na domucím trávníku jejich jediným světlým momentem proměněný pokutový kop Krystla zkraje druhého poločasu, který zařídil vyrovnání, a domácí fotbalisté se mohli pustit do dalšího dobývání holické svatyně. To však bylo marné, naopak v 84. minutě udeřil Balog a srazil Moravskou Třebovou do kolen.

Fotbalisté Litomyšle a Svitav mají ve vzájemné bitvě o pomyslné „stupně vítězů“ za sebou nerozhodnou středeční předehrávku závěrečného kola (1:1). O víkendu cestovali na stadiony soupeřů a díky dosaženým výsledkům se porovnali na 50 bodech těsně za druhými Libišany. Svitavský celek se v Lázních Bohdaneč mohl opět spolehnout na produktivního Víta Ehrenbergera, jehož hattrick byl základním stavebním kamenem přesvědčivého vítězství svěřenců Radovana Kroulíka. „Do zápasu jsme vstoupili nesoustředěně a úvod patřil soupeři, po jehož největší šanci zachraňoval Novák na brankové čáře. Potom jsme začali přebírat iniciativu a od chvíle, kdy po dvaceti minutách Ehrenberger otevřel skóre, jsme měli průběh pod kontrolou. Do poločasu ještě po přihrávce od Válka propálil gólmana Brázda a po změně stran jsme hráli prakticky jenom my, což gólově ještě dvakrát vyjádřil Ehrenberger. Kromě úvodních deseti minut se hrálo pod naší taktovkou,“ chvílil vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Rezervy sázely soupeřům půltucty. Lichkov po obratu zůstává na čele trojky

Litomyšlská Jiskra podruhé v řadě remizovala, tentokrát na půdě zachraňujícího se béčka Vysokého Mýta, které vzhledem ke své situaci vyztužilo sestavu z prvního mužstva, takže dělba bodů pro hosty úplně k zahození nebyla. „Do utkání ve Vysokém Mýtě jsme po delší době odjeli takřka kompletní, což nám umožnilo po náročném programu udělat několik změn a do zápasu poslat čerstvější hráče. Soupeř nastoupil výrazně posílen o hráče A týmu a v prvních pětadvaceti minutách to bylo znát. Měli jsme potíže přivyknout si na vyšší tempo a zásadní problém jsme měli v organizaci hry. Postupem času se hra vyrovnala, bohužel právě v této části jsme po krásné ráně Kabrhela inkasovali. Domácí ještě nastřelili břevno. Nutno podotknout, že i my spálili dvě stoprocentní šance. Do druhého poločasu jsme udělali dvě změny, abychom hru oživili, to se nám celkem podařilo. Po sporné situaci se nám podařilo srovnat Foltou, který, jak je jeho zvykem, situaci dohrál do konce a v tomto případě se to vyplatilo. Domácí se za celý druhý poločas nedostali do žádné nebezpečné situace, uchýlili se k nakopávaným míčům a s těmi jsme si bez problémů poradili. My si už také vážnější situaci nevytvořili a tak utkání dospělo k zasloužené remíze. Domácí více drželi míč, my jsme měli zase více nebezpečných situací,“ glosoval trenér Litomyšle Roman Pražák.

28. KOLO: Vysoké Mýto B – Litomyšl 1:1 (1:0). Branky: Kabrhel – Folta. Třemošnice – Česká Třebová 1:0 (0:0). Branka: T. Oswald. Lanškroun – Choceň 2:3 (0:2). Branky: F. Ptáček 2 (1 z pen.) – Štanglica 2, Kužma. Moravská Třebová B – Holice 1:2 (0:1). Branky: Krystl z pen. – Václavek, Balog. Horní Ředice – Heřmanův Městec 8:1 (5:1). Branky: Morávek 5, Obermajer, Fous, Machatý – Trnka. Moravany – Přelouč 1:3 (0:3). Branky: Janatka – Novák, Čada, Klas. Lázně Bohdaneč – Svitavy 0:4 (0:2). Branky: Ehrenberger 3, Brázda. Pardubičky – Libišany 3:3 (2:1). Branky: Markl, Müller, Ficek – Záruba, Vaníček, Kaufman.