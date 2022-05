Z beznadějného skóre k remíze. Pomezí chtělo po dvou výhrách venku konečně ukázat i vlastním příznivcům, že fotbal nezapomnělo hrát. Leč, upřímně řečeno, ještě na začátku 82. minuty to vypadalo spíše na to, že diváci se vydají ke svým domovům znovu krajně nespokojeni. Ono také co jiného za stavu 0:3, když na druhé straně hřiště stál vyspělý tým Dobříkova. Ale kdo ví, možná to bylo podcenění na straně zkušených hostů, možná vědomí domácích hráčů, že nemají v utkání co ztratit, najednou se začaly dít věci. Vaško snížil a publikum, které nad výsledkem lámalo hůl, zpozornělo. Za tři minuty skóroval Petr Lánský a ejhle, kontaktní trefa a na hřišti i v hledišti bylo najednou pořádně živo. A co teprve, když ten stejný hráč vzápětí srovnal! Šest minut, které otřásly zápasem, z 0:3 na 3:3, hosté nevěřili svým očím, co se to vlastně stalo. A domácí, ti nejspíše také ne.

Dolní Dobrouč načepovala Klášterci desítku, verměřovický finiš přišel pozdě

Plamének naděje ještě hoří. Fotbalisté Bystrého byli před derby proti Březové postavení před jasný úkol: vyhrát. Propadli se totiž na poslední místo a jakákoli další porážka by je odeslala na okraj sestupové propasti a směrem do okresního přeboru. Ono tedy i po vítězství 2:1 je jejich pozice nadále kritická, ale alespoň mají v závěrečných třech kolech ještě o co bojovat. Jejich štěstím bylo, že se proti nim postavila „pouze“ Březová, které to v poslední době vůbec nejde a svým způsobem může být ráda, že má nahraný dostatek bodů z dřívějška. Hořkou sérii nezdarů protáhla i v Bystrém, a to tím snad nejvíce hořkým způsobem, jaký je ve fotbale možný. Její nejzkušenější muž v sestavě Martin Kučera nasměroval minutu před koncem míč nešťastně do vlastní sítě. Větší pech snad nemůže být a díky tomu Bystré ještě dýchá.

Jednou tak, podruhé jinak. Před týdnem jsme v této rubrice psalo o nevyrovnanosti a nevyzpytatelnosti libchavských jarních výkonů. To bylo po tom kladném případu, kdy svěřenci Tomáše Abta po dobrém výkonu zvítězili v Lanškrouně. Jenže kolo se s kolem sešlo a fanoušci svůj tým zase jednou nepoznávali. Teď ale v negativním smyslu, domácí porážku se zachraňující se Kunčinou si za rámeček nedají. Po nepovedeném prvním poločase (1:3) se sice snažili vrátit do zápasu, ale svoji šanci cítící soupeř dovolil jen snížení. Jak cenné je tohle vítězství pro Kunčinu, o tom se není potřeba dlouze rozepisovat, před sestupovými příčkami má distanc, který by v závěrečných třech kolech měla uhájit.

Derby se divákům líbilo, jeho výsledek ale rozradostnil jenom Českou Třebovou

V deseti, přesto za tři body. Ve 45. minutě vyloučení, když za surovou hru viděl červenou kartu Šafek, v nástupu do druhého poločasu inkasovaný gól na 1:2. Ve špatné pozici byla v danou chvíli Sloupnice v souboji s béčkem Lanškrouna. I v deseti ale po posledním hvizdu rozpoutali domácí hráči mezi diváky euforii. Od kabin až ke klobásám, jak stojí psáno na jejich facebokovém profilu… Proč? Inu, nejprve se Fikejz svojí druhou trefou postaral o vyrovnání a těsně před koncem následoval excelentní trestný kop Karlíka znamenající definitivní obrat skóre! Domácí celek uhájil svoje postavení v top trojce, zatímco rezerva si může nad takto promarněným utkání jen rvát vlasy, protože se stále nezbavila existenčních potíží.

Uplynul týden a jsou opět poslední. Žichlínek v minulém kole porazil Bystré a přenechal mu poslední flek, dalo se však tušit, že to nebude mít dlouhého trvání. V Českých Heřmanicích za celou sezonu nikdo nebodoval a na tomto konstatování se ani v nedělním odpoledni nic nezměnilo. Pokud hosté doufali, že by jistý vítěz soutěže mohl k zápasu přistoupit „volněji“ a dát jim „čuchnout“, tak z toho byly rázně vyvedeni ještě v průběhu prvního poločasu, neboť do jejich sítě postupně napadal půltucet gólů. Po změně stran se outsider přece jenom dostal častěji ke slovu, i střeleckému, takže se nakonec narodil hokejový výsledek. Přestřelka se divákům líbila, ale pro hosty znamená další problémy a přiblížení se sestupovému ortelu.

Pokud budeme inkasovat takhle lacino, nemůžeme být úspěšní, říká trenér Majvald

Rehabilitace? Výsledková ne, herní ano. Moravskotřebovské béčko vyrukovalo do zápasu proti druhému Jablonnému po turbulentním období. Ostuda z Dobříkova nebyla zapomenuta, v týdnu se vedení klubu dohodlo na ukončení spolupráce s trenérem Tomášem Hrdlovičem, kterého do konce jara zastoupí prezident klubu Jaroslav Širůček a manažer mužů Václav Huryta. Průběh samotného utkání ukázal, že je plně v silách třebovské rezervy odehrát i se silným soupeřem rovnocennou partii. Bodový zisk to sice nepřineslo, protože jedinou branku střetnutí zaznamenal po hodině hry hostující Uher a pojistil svému týmu druhé místo v tabulce, nicméně úkol pokusit se napravit přístupem k duelu a nasazením co nejrychleji pošramocenou reputaci třebovského fotbalu splněn byl.

TJ Jaroměřice vs. TJ Semanín.Zdroj: FB TJ Jaroměřice.

Máj není fotbalových úspěchů čas. Tedy alespoň v případě Jaroměřic. Jakmile se totiž datum v kalendáři přehouplo do května, tak malohanáckému celku odešla forma… Ve třech dosud sehraných květnových duelech neuhrál ani bod při celkovém brankovém poměru 2:14. Ovšem důvody budou asi jiné. Možná jedním z nich bude, že při faktické jistotě záchrany v I. B třídě mužstvo malinko povolilo v potřebné koncentraci. Především však po sobě narazilo na tři kvalitní a fotbalově vyspělé celky z Ústeckoorlicka. Dobříkov, Jablonné a naposledy Semanín jsou všechno týmy z nejlepší pětky I. B třídy a s nimi se jinak než maximálním výkonem a eliminací zbytečných chyb uspět nedá. A právě to se Jaroměřicím nepovedlo ani proti Semanínu. Drobná naděje svitla domácím pouze po kontaktním gólu na 1:2, jenže protivník záhy reagoval a dostal zápas zpátky pod svoji kontrolu.

SKUPINA B – 22. KOLO: Libchavy – Kunčina 2:3 (1:3). Branky: Pavlák, Boštík – Brychta, A. Kaláb, Kudyn. Jaroměřice – Semanín 1:4 (0:2). Branky: Švec – Synek, Bednár, Nešický, Křepela. České Heřmanice – Žichlínek 7:4 (6:1). Branky: Michal Brychta 2, Ostřížek 2, Mach 2, Jirsák – Krejčiřík, Zahradník z pen., Jelínek, Javorek. Pomezí – Dobříkov 3:3 (0:2). Branky: P. Lánský 2, Vaško – Vaněk, Derka, Horáček. Bystré – Březová nad Svitavou 2:1 (1:1). Branky: Jukl, vlastní (Kučera) – Roshan. Sloupnice – Lanškroun B 3:2 (1:1). Branky: Fikejz 2, Karlík – Richtr, Černušák. Moravská Třebová B – Jablonné nad Orlicí 0:1 (0:0). Branka: Uher.