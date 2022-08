Březovským soupeřem bylo béčko Lanškrouna a u řeky Svitavy nemělo moc naději na úspěšný výsledek. Domácí byli téměř po celé utkání aktivnějším týmem, vypracovali si více příležitostí a přidali k tomu také solidní produktivitu, takže o tom, kdo si připíše výhru, nebylo pochyb. Rozjetí jsou tedy Březovští slušně, nicméně nelze zapomenout, že stejně to vypadalo letos na začátku jara a tehdy po dvou počátečních výhrách následovala série nezdarů. Snad se mužstvo trenéra Jiřího Valty dostatečně poučilo…

Spící obr se probudil k životu. Vysoké Mýto opanovalo krajské derby

Podruhé 1:0 a šest bodů doma. Žamberk zatím šetří gólovým kořením, také doma proti Svratouchu podobně jako v Moravské Třebové skóroval jen jednou, ale když se k tomu přičte, že ani jednou neinkasoval, vychází z toho ze dvou kol plný bodový zisk a co více si na úvod sezony přát, že… Rozhodující moment střetnutí se odehrál v 73. minutě, kdy centr Kotyzy poslal hlavou do sítě Lang.

Naopak špatně začalo Pomezí, nejenže ve dvou kolech nebodovalo, ale ani v nich neskórovalo a to se potom předsezonní ambice jen těžko naplní. V průměrném derby s moravskotřebovským béčkem měli hosté v prvním poločase potíže s pravidlem o ofsajdu, v němž zůstali častokrát zachyceni, ale hned po návratu z kabin zakončil přesně Pagáč a to byl rozhodující moment celého duelu, neboť hráči Pomezí byli až do konce v útoku bezzubí.

Standardka proti Vysokému Mýtu? Problém, inkasuje z nich jeden gól za druhým

Jedno z nejzajímavějších utkání víkendu bylo k vidění v Janově, kde se úderem 17. hodiny spustil vydatný déšť, který bičoval aktéry do závěrečného hvizdu. Přesto se hrál atraktivní fotbal okořeněný osmi góly, dvěma pokutovými kopy a červenou kartou. Lépe sice začali hosté z Libchav a ujali se záhy vedení, jenže další průběh patřil domácímu nováčkovi toužícímu napravit nepovedený start do soutěže z minulého týdne. Byť dohrávali v deseti, tak se jim povedl obrat.

Úspěšná domácí premiéra pro Jehnědí. Další nováček soutěže pamětliv týden starého selhání v úvodních minutách ve Svratouchu přistoupil k prvnímu vystoupení před domácími příznivci proti Jaroměřicím úplně jinak. Hráči na trávník vtrhli jako velká voda a během devíti minut svítilo na ukazateli skóre 3:0! A to vlastně předznamenalo celý další průběh střetnutí, neboť domácí lidově řečeno nedali soupeři ani „čuchnout“, aby mohl ještě pomýšlet na návrat do utkání. Hrál se líbivý fotbal, na každé straně padly ještě tří góly a Jehnědí ukázalo, že má I. B třídě co nabídnout. Například kanonýra Jana Gregara, který se vytáhl čtyřmi gólovými zápisy.

Ostrá tatenická palba, nováček z Jablonného vybojoval plichtu ve Svitavách

Sloupenský zachránce jménem Mikulecký. V Dobříkově se utkali soupeři, kteří úvodní kolo zvládli a bažili po druhém tříbodovém zápisu. Dlouho se zdálo, že ho získají domácí fotbalisté, kteří si v úvodní dvacetiminutovce vypracovali dvěma rychlými trefami dvougólový náskok a ten si udržovali. Hosté se ale odmítli jen tak vzdát a mužem, který to názorně demonstroval, byl Ondřej Mikulecký. V polovině druhého poločasu nejprve přiblížil svůj tým na kontakt a čtyři minuty před posledním hvizdem zařídil vyrovnání.

Že je skóre 0:4 beznadějné? Kam s tím na tým ze Srubů, ten se nevzdal

Až nečekaně přesvědčivé vítězství pro Semanín. Kunčina v prvním dějství převálcovala Pomezí pěti brankami a poslala důrazné varování o své formě. Na hřišti toho však příliš neukázala, Semanínské posadil na koně bleskovým vedoucím gólem novic v týmu Stolín, získali herní jistotu a konečná výhra rozdílem čtyř branek byla možná nad očekávání domácích fotbalistů.

SKUPINA B – 3. KOLO: Semanín – Kunčina 4:0 (2:0). Branky: Šimek 2, Stolín, Nešický. Janov – Libchavy 5:3 (2:1). Branky: Heger, Boháček, Knap z pen., Foff, O. Bureš – Horníček, Pavlák z pen., Kletečka. ČK: 1:0 (Zvěřina). Březová nad Svitavou – Lanškroun B 3:0 (1:0). Branky: Procházka, Říkovský, Štoudek. Žamberk – Svratouch 1:0 (0:0). Branka: Lang. ČK: 0:1 (Gregor). Jehnědí – Jaroměřice 6:3 (3:1). Branky: J. Gregar 4 (1 z pen.), Vondra, Beneš – Hrbata 2 (1 z pen.), Švec. Pomezí – Moravská Třebová B 0:1 (0:0). Branka: Pagáč. Dobříkov – Sloupnice 2:2 (2:0). Branky: Kulhánek, Vojtíšek – O. Mikulecký 2.