Jehnědí vyhrálo v atraktivním duelu především díky vydařenému začátku 6:3. „Týmový výkon hodnotím pozitivně. Do utkání jsme tentokrát nastoupili ve vysokém tempu a odměnou nám byly tři rychlé vstřelené branky. I v dalším průběhu jsme si vytvořili mnoho gólových příležitostí, proměnit se nám však podařilo už "jen" tři. Nutno však dodat, že i soupeř měl velký počet šancí, které pochytal náš výborně chytající gólman Doležal,“ ohlédl se JAN GREGAR za odehranými devadesáti minutami a prvními třemi body svého týmu do tabulky krajské soutěže.

Dá-li fotbalista čtyři góly v zápase, jen těžko lze hledat na jeho hře chyby. Byl útočník Jehnědí se svým představením skutečně spokojen? „Co se týče mého individuálního výkonu, tak i s ním jsem celkem spokojen byl, což se nestává příliš často. Do absolutní spokojenosti však chybělo ještě hodně, prostoru ke zlepšení například v zakončení nebo defenzivní činnosti u sebe vidím stále mnoho,“ připomíná sebekticky pětadvacetiletý hráč.

„Můj první gól padl poté, co soupeřův bek srazil přihrávku našeho záložníka směrem ke mně, já využil nabrané rychlosti, obešel a zakončoval víceméně do prázdné branky. Druhý jsem přidal z penalty po faulu, kterého se na mně soupeř dopustil. A protože si na penalty věřím a kopu je rád, postavil jsem se k ní i tentokrát. Potřetí jsem skóroval po hezkém pasu spoluhráče za obranu soupeře, kdy jsem utekl obránci, trochu si s míčem pohrál ve vápně a na své poměry docela dobře zakončil. U čtvrtého zásahu jsem využil toho, že gólman po souboji se spoluhráčem neodkopl míč z hranice vápna dostatečně daleko, a tak jsem přibližně z dvaceti metrů střílel téměř do odkryté branky, stačilo pouze obstřelit gólmana a jednoho bránícího hráče na hranici velkého vápna,“ popsal Jan Gregar svoje trefy, jimiž potěšil fanoušky v hledišti.

Jak už bylo zmíněno, Jehnědí dalo Jaroměřicím tři góly za deset minut, což byl podstatný rozdíl oproti týden starému vystoupení ve Svratouchu, kdy inkasovalo dvakrát v samotném začátku duelu. Zdá se tedy, že si celý tým v kabině na téma koncentrace na úvod zápasu něco řekl… „Ano, máte pravdu, v kabině jsme si toho řekli k úvodnímu utkání, ale vlastně i k celé předsezonní přípravě, opravdu hodně. První porážka pramenila především z naší nezodpovědnosti, špatného přístupu a s tím souvisejícího velkého množství individuálních chyb. Jsem rád, že nejen k druhému utkání, ale i k tréninkům v minulém týdnu jsme přistoupili úplně jinak a dali jsme tak snad na úvodní propadák zapomenout,“ oddechl si Jan Gregar.

Dá se předpokládat, že jeho jméno se mezi top kanonýry Orlicka bude objevovat pravidelně. Jeho čísla z minulých ročníků tomu nasvědčují. „Hattricků jsem několik zaznamenal, nemám tušení kolik, ale vím, že pár litrů „zelené“, kterou u nás kluci rádi, mě to už stálo… Abych řekl pravdu, tak osobní statistiky příliš neřeším,“ neláme si s tím Jan Gregar hlavu. Svůj hlavní úkol, tedy dávat góly, přijímá, současně ale upozorňuje, že fotbal je týmová záležitost. „Ano, v týmu jsem od střílení branek a ano, zřejmě na mě v tomto ohledu tým spoléhá. Rád bych ale zmínil, že každý máme v mužstvu svůj úkol a logicky tedy tím mým, jakožto útočníka, je právě střílení gólů. Stejně tak, jako tým spoléhá na moje góly, tak já spoléhám na nahrávky od záložníků, dobré bránění našich obránců či na to, že náš gólman vytasí v zápase pár super zákroků. Není to jen o vstřelených gólech.“

Že osobní statistiky nejsou pro Jana Gregara tím nejdůležitějším, to dokazuje i jeho odpověď na otázku, zda si vzpomene na některé svoje zvlášť vydařené střelecké počiny. „Vím, že v minulé sezoně jsem v jednom utkání vstřelil pět gólů, myslím, že v některé z předcházejících i šest, ale co to bylo za zápas, tak na to už vážně neodpovím. Spíše než na osobní vydařené zápasy či hezké góly raději vzpomínám na týmové úspěchy. Co jsem v Jehnědí, tak se nám podařilo dvakrát postoupit. Prvně z nejnižší okresní soutěže a teď na jaře do I. B třídy, tedy jak my říkáme už do "kraje". Tyto úspěchy pro mě znamenají mnohem více,“ netají se střelec z Jehnědí.

A jaké cíle si v klubu pro premiérovou účast kladou? „Máme v týmu kluky, pro které výsledky nejsou až tak důležité a vlastně si ani žádné ambice nekladou. Pak tam je pár bláznů, jako jsem já, kteří máme vždy jen ty nejvyšší ambice. Já ani jiné než ty nejvyšší ambice mít asi nedokážu… Obecně si však myslím, že většina kluků, vedení, ale i našich úžasných fanoušků by byla spokojena, kdybychom v sezoně skončili přibližně do šestého místa,“ dodal Jan Gregar.

S hattricky se v uplynulém kole roztrhl pytel především v okresním přeboru II. třídy, kde se jich našlo celkem pět, a to v podání Lubomíra Myšáka (Sruby), Matěje Poláška (Česká Třebová B), Marka Falty (Dolní Dobrouč), Jaroslava Vatraly (Choceň B) a Filipa Krejčího (Mistrovice). Mezi mládežníky se třemi trefami zaskvěl mladší žák Oliver Klusoň z Vysokého Mýta v české lize U13.