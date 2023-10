I. A TŘÍDA /FOTOGALERIE, VIDEO/ Vývoj na čele tabulky druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže doznal v devátém kole změny, co se týče bodového náskoku lídra, neboť Zámrsk, který se o týden dříve osamostatnil na prvním místě, potvrdil svoji formu jednoznačnou výhrou na půdě letohradského béčka. Naopak oslabená ústeckoorlická rezerva prožila v Proseči jasně nejhorší zápas podzimu.

Branka Michala Vrány (České Heřmanice) v utkání proti FC Jiskra 2008. | Video: Radek Halva

Utkání v Letohradu se hrálo pod taktovkou lídra tabulky. Zámrsk se dvěma rychlými góly v rozmezí pěti minut dostal na koně, skvěle mu vyšel také nástup do druhého poločasu a za stavu 0:3 bylo zřejmé, že překvapení se v tomto případě konat nebude. Navíc v závěrečné dvacetiminutovce domácí zcela rezignovali a konečný účet se zastavil na půltuctu v jejich sítí. Produktivní ofenzívu hostů řídil autor hattricku Michal Jiráský a jeho tým si s převahou došel pro sedmé vítězství v sezoně.

Že to s ústeckým béčkem v Proseči nejspíše nedopadne dobře, to bylo zřejmé při pohledu do zápisu na jeho sestavu, neboť dalo sotva dohromady jedenáctku schopnou nastoupit a ve druhém poločase musel na plac i trenér Novák. A protože soupeři navíc vyšlo v utkání všechno, na co sáhl, vzešla z toho vysoká porážka. Na tohle vystoupení bude z ústeckého pohledu záhodno zapomenout.

Neobdržíš branku, neprohraješ. Nevstřelíš gól, nevyhraješ. V Mýtě to dobře vědí

Fotbalisté Jablonného odehráli ve Slatiňanech prachbídný první poločas a že odcházeli do kabin s dvougólovým mankem. Po domluvě v kabině však do jejich řad přišlo přece jenom oživení a ejhle, najednou to šlo, během jediné minuty (!) se zakončující Kyllar s Kashalupu postarali o vyrovnání. A skóre se vícekrát nezměnilo, za což museli hosté poděkovat především skvělému brankáři Kyrykovi a jeho skvělým zákrokům při závěrečném náporu soupeře.

Český Heřmanice versus FC Jiskra 2008, to byl souboj dvou rivalů s nuzným bodovým ziskem, v případě hostů stále nulovým. O jeho důležitosti tedy nebylo třeba dlouze diskutovat. Duel daleko lépe zvládli domácí fotbalisté, po většinu času byli o poznání lepším a aktivnějším týmem. Do poločasu vedli díky důrazu v pokutovém území o dva góly, a to jim ještě gólman hostů Vyšohlíd chytil pokutový kop. Ani po pauze se obraz hry nijak nezměnil a Heřmaničtí navyšovali účet do jednoznačné podoby.

Neproměněná penalta Tomáše Pánka (České Heřmanice):

Zdroj: Radek Halva

Pro slabé povahy nebyla koncovka střetnutí v Moravské Třebové. První poločas tam nenabídl mnoho zajímavého, zato druhý byl nepoměrně rušnější. Všechno odstartoval chytrým lobem před gólmana Schreibera hostující Kořán – 0:1. Slovan na to reagoval tlakem, který s blížícím se koncem sílil tak, že soupeře pořádně ždímal. Odměny v podobě se dočkali po Lexmaulově střele z hranice vápna. Nebyl však zdaleka konec. V 88. minutě podruhé „žlutě“ fauloval hostující Veselý a kratičkou „přesilovku“ domácí využili. V nastaveném čase prostřelil všechno, co mu stále v cestě, opět Lexmaul a v moravskotřebovských ochozech zavládla euforie.

Před zápasem bychom bod brali, po něm cítíme zklamání, netají se kouč Letohradu

O zřejmě největší překvapení kola se postarali dolnoújezdští fotbalisté, tři body ze hřiště silné Skutče se od nich ne úplně čekaly… O všem v podstatě rozhodl jejich famózní nástup, kdy soupeře doslova šokovali a ve 21. minutě svítilo na ukazateli skóre 0:4! Produktivita na straně hostů byla nevídaná. Domácí se vzpamatovali teprve po změně stran, když se hrál přece jen vyrovnanější fotbal a také v újezdských řadách se objevily některé defenzivní chyby, ale koncovku měl Sokol pod kontrolou a odvezl si velice cenný výsledek.

Okresní derby v Poličce se vyvíjelo ve prospěch domácích od úvodních minut, kdy na vedoucí trefu Mužíka z trestného kopu navázal o chvíli později Mazel. Svitavská rezerva se pokoušel o návrat do zápasu, v tomto jejím snažení ji však přibrzdil Mauer, který se nechal v 65. minutě po druhé žluté kartě zbytečně vyloučit. A proti deseti Poličští nedovolil zdramatizování zápasu, relativně s přehledem si kontrolovali tříbodový zisk až do závěrečného hvizdu.

Sopotnice sahala po libchavském skalpu. V Helvíkovicích padlo dvanáct branek

I. A TŘÍDA – 10. KOLO: Slatiňany – Jablonné nad Orlicí 2:2 (2:0). Branky: Koblasa, Táborský – Kyllar, Kashalupa. Polička – Svitavy B 2:0 (0:0). Branky: Mužík, Mazel. Moravská Třebová – Žamberk 2:1 (0:0). Branky: Lexmaul 2 – Kořán. České Heřmanice – FC Jiskra 2008 5:0 (2:0). Branky: Jirsák 2, Bárta, Vrána, Pánek. Skuteč – Dolní Újezd 3:5 (0:4). Branky: Netolický, Novotný, Felkl – Mandlík 2, Drahoš, Novotný, Nádvorník. Proseč – Ústí nad Orlicí B 7:2 (3:2). Branky: Klíma 4 (2 x z pen.), Janáček, Menc, J. Marek – Kočí, Popelář z pen. Letohrad B – Zámrsk 0:6 (0:2). Branky: Jiráský 3, Rožek 2, Bálek.