Choceň – Holice 2:4

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Domácí utkání jsme si prohráli sami. Soupeři darujeme laciné branky, potom se to snažíme dohnat, ale zahazujeme jednu šanci za druhou. Nyní nás čekají poslední tři kola soutěže s protivníky ze dna tabulky. Musíme se zmobilizovat a konec sezony bodově zvládnout.

Už aby byl tomu trápení konec. Jiskra padla s Chlumcem, jasno bylo do poločasu

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva SK Holice: Ve značně okleštěné sestavě jsme předvedli velmi dobrý zodpovědný a týmový výkon. Po celé utkání jsme domácí, kteří většinou pouze nakopávali dlouhé míče na útočníky, přehrávali. Musím pochválit všechny hráče za předvedený výkon.

Moravská Třebová – Lanškroun 3:1

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Jednalo se o zápas nevyužitých šanci na jedné i druhé straně. Soupeř byl kvalitní, oba týmy se snažily o rychlý kombinační fotbal, ve druhém poločase se i malinko jiskřilo. Nám se podařilo vstřelit důležitý vedoucí gól, kdy se z trestného kopu krásně přes zeď trefil Bednář. Hosté také hrozili ze standardních situací, ale ustáli jsme to. Po změně stran jsme byli přece jen aktivnější a vyplynulo z toho zvýšení po vydařené akci na 2:0. Potom si vybral slabší chvilku náš gólman, vymýšlel takové věci, až toho byla hrubka a zbytečné snížení. Hosté ještě vycítili naději, bušili do nás, byl tam hodně faulů a přímých kopů, ale poradili jsme si s tím a v samotném závěru dotáhli do gólového konce jeden z rychlých protiútoků. Na krajský přebor to byl kvalitní fotbal, k čemuž přispěl svým výkonem také rozhodčí. Výhry si hodně ceníme.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Utkání bylo zpočátku docela vyrovnané, první vážnější příležitost jsme měli my, ale Skalický hlavičkoval v záklonu těsně vedle. Postupem času byli domácí přesnější v mezihře a ujali se také vedení. Veselý zakřižoval protihráče, myslím, že byl u míče dříve, ale domácí hráč spadl a rozhodčí to posoudil jako faul. Bednář se trefil z přímého kopu přesně. Do poločasu měl potom soupeř více ze hry a ještě v jedné situaci nás zachránil Ehrenberger. Po přestávce jsme se snažili hru domácích více eliminovat a tlačit se za vyrovnáním, ale v zakončení jsme nebyli úspěšní. S blížícím se koncem jsme museli jít více do rizika a tlačit se dopředu, domácí nám ale utekli po křídle a po zpětné přihrávce přidali druhý gól. Pořád jsme to zkoušeli a po zaváhání soupeře se Skalickému povedlo do prázdné branky snížit. Na nic dalšího nám ale nezbyl čas, v nastaveném čase po dalším brejku Moravská Třebová zpečetila skóre a rozhodčí utkání ukončil. Fotbal měl celkově dobrou úroveň, nám se ale tentokrát nedařilo v koncovce a to byl rozhodující faktor.

Česká Třebová – Proseč 1:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání se nám nepovedlo. Nebyli jsme produktivní, chyběly nám důraz v pokutovém území soupeře, přesnost i kvalita v kombinaci. Zbrklost v některých situacích byla na pováženou. Žádná řada nesnese ani měřítko průměru. Pochválit naproti tomu musím soupeře za obětavost a bojovnost.

FOTO: Kolín oslavil v Letohradu postup, Vysoké Mýto skončí s jistotou druhé

Jiří Marek, hrající asistent trenéra FK Proseč: Před zápasem jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého, museli jsme mužstvo doplnit o několik dorostenců, aby nahradili naše dlouhodobé marody. Taktiku jsme tedy přizpůsobili složení a stavu mužstva. Chtěli jsme hlavně kvalitně bránit v bloku a vyrážet do rychlých protiútoků. Kluci tentokrát splnili pokyny na jedničku a my díky dobře odvedenému výkonu celého mužstva a občas i troše štěstí vezeme z České Třebové překvapivě bod. Domácí byli lepší na míči, lépe kombinovali a měli několik šancí, ale my zase měli v brance skvělého Novotného. Pochvalu si zaslouží celé mužstvo.

27. KOLO: Litomyšl – Rohovládova Bělá 6:0 (3:0). Branky: M. Severa, Malý, L. Severa, M. Hašek, Paclík, Jireček. Choceň – Holice 2:4 (0:2). Branky: Gronych, vlastní (Fotul) – T. Jedlička 2, Rožek, Václavek. Česká Třebová – Proseč 1:1 (1:1). Branky: Pešek – M. Marek. Chrudim B – Třemošnice 3:0 (2:0). Branky: Žalud 2 (1 z pen.), Kozák. Pardubičky – Luže 4:0 (2:0). Branky: Krejčí 2, Valenta, Bobek. Heřmanův Městec – Horní Ředice 4:0 (3:0). Branky: Hauf z pen., Dvořáček, Mach, Trnka z pen. Moravská Třebová – Lanškroun 3:1 (1:0). Branky: Bednář 2, Volosko – Skalický. Moravany – Svitavy 0:3 (0:0). Branky: I. Svoboda, Czehowský, Hýbl.