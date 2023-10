I. B TŘÍDA /FOTOGALERIE + VIDEO/ Mezi prvním a druhým týmem průběžné tabulky skupiny B je po deseti kolech stejný bodový rozdíl jako mezi druhým a posledním. Lze vůbec něco dodat k naprosté dominanci Sokola Dobříkov v probíhajícím ročníku? Jeho další obětí se stala Kunčina, i ona si ze střetu s lídrem odnesla půltucet obdržených gólů.

FK Česká Třebová B vs. TJ Semanín. | Video: Radek Halva

Kunčina měla být tím jedním z těch soupeřů, s nimiž to suverén soutěže bude mít přece jenom náročnější. Realita byla taková, že to po čtvrthodině bylo 0:2… Tohle ještě domácí úplně nezlomilo, těsně před odchodem do kabin se jim povedlo snížit a do druhého poločasu vystartovali s odhodláním se o výsledek porvat. Do 60. minuty jejich naděje žila, potom hosté rozjeli tempo, kterému se nedalo odolat, za poslední půlhodinu nastříleli další čtyři góly a bylo z toho jejich vítězství s pořadovým číslem 10, znovu rozdílem třídy.

Dost vody uteklo ve fotbalové řece času, než se o mistrovské body zase utkali v sousedském derby reprezentanti České Třebové a Semanína. A kdo na stadion Pod Jelenicí zavítal, nemusel litoval, k vidění byl rušný, zajímavý a oboustranně ofenzivně laděný fotbal s množstvím gólových šancí. Domácímu béčku vyšla druhá polovina prvního poločasu, kdy soupeře zatlačilo a odměnou mu byla vedoucí trefa Langera. V nástupu do druhé půle přišly dobré pasáže hostů, kteří si však bez výjimky vylámali zuby na brankáři Hotmarovi. I jeho protějšek Hůlka vytasil několik skvělých zákroků, na pojistku českotřebovské výhry však byl krátký, domácí svoji povedenou akci vykombinovali ke Klumparovi, jenž zakončoval do odkryté svatyně. Rezerva se posunula na průběžné druhé místo.

Jako tým přelomu září a října můžeme v I. B třídě vyhlásit Pomezí. Po katastrofálním startu do sezony se probudilo k nebývalé sérii vítězství, v okresním derby proti Janovu zapsalo čtvrté v řadě. Že to bylo pokaždé nejtěsnějším rozdílem jediné branky i s trochou nezbytného štěstí, na to se nikdo ptát nebude. Janov šel přitom zásluhou Hegera záhy do vedení, o to je přibližně ve stejném čase druhého poločasu připravil Veselý. Boj o vítěznou trefu rozhodl ve prospěch domácích Dvořák dvacet minut před koncem a Pomezí dokonce přeskočilo svého soupeře v tabulce.

V záplavě dosavadních špatných podzimních zpráv se o víkendu objevila jedna dobrá pro fotbalisty Sloupnice. Zatím jim vítězství nad Jaroměřicemi nestačilo na opuštění nelichotivé poslední příčky, ale záblesk naděje, že by se do konce podzimu dalo ještě něco uhrát, by tady byl. Adam Leksa byl tím mužem, který se v prvním poločase postaral dvakrát o těsné vedení domácích, pojistka potom přišla v samotném závěru z penalty, když Sloupničtí předtím odolali úporné snaze soupeře o vyrovnání. I Jaroměřice patří mezi celky, které v závěrečných třech podzimních kolech nutně potřebuje zabrat.

Do této skupiny náleží rovněž bysterský nováček, který i na půdě lanškrounské rezervy dokumentoval, do jaké střelecké beznaděje se v posledních týdnech propadl. Domácím stačila na hubené vítězství trefa Marka v závěru prvního poločasu, zatímco bysterské ofenzivní zbraně zůstaly znovu tupé.

Třetí porážku v řadě zaknihovalo moravskotřebovské béčko, které se dlouho pohybovalo na předních pozicích, ale teď jakoby mu trochu docházel dech. Na domácím hřišti trestuhodně padlo s nevýrazným Jehnědím, když se sice o jediný gólový počin zápasu postaral v 68. minutě hrající sekretář SKP Slovan Petr Matoušek, jenže v zápise o utkání je označen jako vlastní…

Potřebné body vybojovala Březová a posunula se do přece jen klidnějších vod. Cesta k nim však byla komplikovaná, neboť hosté z Tatenice jednak otevřeli v prvním poločase skóre a navíc hned po změně stran neproměnili domácí pokutový kop. Z trablů je nakonec dostal spíše sváteční střelec David Hynek, kterými svými dvěma góly v rozmezí sedmi minut otočil kormidlem zápasu a nad Svitavou se jásalo, zatímco Tateničtí hořce kousali třetí nezdar za sebou.

