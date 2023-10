Takže jenom za tato tři kola se Novotný chlubí průměrem pěti (!!) nastřílených gólů na zápas, celkem jich má na svém kontě šestadvacet, což je více než polovina všech branek Sokola Dobříkov v devíti odehraných kolech. To je ostatně sám o sobě fantastický počin, lídr skupiny B krajské I. B třídy se trefil padesátkrát a udrží-li takhle nasazenou laťku, bude atakovat rekordní cifry. Zpátky ale ještě k Novotnému a jeho neuvěřitelné fazóně – dal zatím sám více branek než kterýkoli další z týmů v krajské soutěži (druhá nejproduktivnější Kunčina jich zatím vyskládala 25…).

Dobříkov završil padesátku. Derby v Tatenici se stalo kořistí Lanškrouna

„Jsem přesvědčen, že naše útočná síla se odvíjí od hry naší středové formace. Trojice Svoboda – Vaněk – Sedlák je myslím postrachem pro každého soupeře v této soutěži. A především nesmím zapomenout na našeho nejlepšího střelce z předešlého ročníku Marka Vojtíška,“ říkal Matouš Novotný v rozhovoru pro Deník na začátku této sezony, kdy ještě nikdo netušil, do jakých obrátek dokáže vytočit svoje výkony. A ukázalo se postupem času, že tahle spolupráce funguje naprosto dokonale, takže se zatím nenašel soupeř, který by se dobříkovské suverenitě dokázal postavit do cesty.

Nebylo-li to zkraje soutěžního ročníku ještě plně zřejmé, tak v tuto chvíli nikdo nepochybuje o tom, že Dobříkov je jasným favoritem na postup do I. A třídy. Po devíti kolech vede o devět bodů, konkurenci každý týden více méně drtí a především se nezdá reálné, že by některé z dalších mužstev bylo schopno s top favoritem udržet krok. Aby také bylo, pokud mají Dobříkovští ve svém středu takového bombardéra. Tomu se skutečně čelit nedá… „Je to cíl, na který máme dobře našlápnuto. Pokud si udržíme naší hru a vyhnou se nám zranění, věřím, že budeme aspirovat na nejvyšší příčku," říkal Matouš Novotný před několika týdny a se svými spoluhráči toto předsevzetí naplňuje měrou vrchovatou.