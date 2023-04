V rámci 20. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zapsali chrudimští fotbalisté čtvrtou remízu v jarní části. Proti Prostějovu sice předvedli herně kvalitní výkon, remízový výsledek však zachraňovali až v poslední minutě řádné hrací doby z hlavy Tomáše Jedličky.

Chrudim zachránila v utkání s Prostějovem remízu v poslední minutě. | Foto: Aleš Vladyka

Chrudimští nastoupili do utkání proti Prostějovu odhodláni zlomit sérii remíz a vykročit za výhrou mohli směle hned ve druhé minutě. To totiž postupoval sám na branku Ondřej Kesner a technickým zakončením poslal balon do tyče prostějovské branky. A nebyl jediný, komu štěstí nepřálo. Domácí měli během prvních deseti minut několik kvalitní příležitostí, ale proti byl skvěle chytající brankář Vejmola.

Naopak na druhé straně přišel šok ve dvanácté minutě. Robert Bartolomeu zakončil postup parádní střelou ze střední vzdálenosti, kterou poslal Prostějov do vedení! Výživný první poločas pokračoval šancí Firbachera a vše vyeskalovalo po půl hodině hry, kdy po zákroku na Kodýdka neproměnil pokutový kop Chrudimi Jan Záviška.

Ještě do pauzy mohl navýšit vedení Prostějova Robert Bartolomeu, tentokrát však z jejich vzájemného souboje s Floderem vyšel lépe chrudimský brankář. Ani po pauze se obraz hry nezměnil, Chrudimští byli častěji na balonu, ale jejich snaha nejčastěji končila na hranici pokutového území.

Hosté mohli zpečetit svoji vítězství, například při ráně Jana Koudelky, která skončila taktéž na brankové konstrukci. Souvislá převaha Chrudimi nakonec vyrovnání přinesla, v poslední minutě řádné hrací doby přistál míč na hlavě Tomáše Jedličky, který vyrovnal na konečných 1:1!

„Bod má vždycky váhu, musíme ho brát. Ale v dnešním zápase jsme měli spoustu šancí, které jsme neproměnili, například penaltu, v první minutě jsme šli sami na bránu a mohli jít do vedení. Brankář soupeře zachytal výborně," chválil trenér Chrudimi Radek Kronďák. „Bod bereme, protože jsme vyrovnali až na konci, ale na druhou stranu klukům nemám co vytknout, protože makali, nebáli se hrát a na hru se dalo koukat. Bylo to lepší, ale zase je z toho jenom bod. Musíme na to navázat v dalším zápase,” dodal.

Příští pátek se chrudimští fotbalisté představí v Líšni.

MFK Chrudim – 1. SK Prostějov 1:1

Fakta – branky: 90. Jedlička – 12. Bartolomeu. Rozhodčí: Ulrich – Arnošt, Pfeifer. ŽK: 2:3. Diváci: 460. Poločas: 0:1. Chrudim: Floder – Halász, Hašek, Míka, Svoboda (25. Jančura) – Řezníček – Kesner, Záviška (85. Průcha), Skwarczek, Kodýdek (62. Sotorník) – Firbacher (62. Jedlička). Prostějov: Vejmola – Stříž, Gábriš, Bolf, M. Mach (90+3. Bialek), Bartolomeu, Schaffartzik, Kulig (55. Gouamene), Chvěja (55. Rolinek), Malec (90+3. Blahuta), Koudelka.