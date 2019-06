Počasí, že by do něj člověka nevyhnal… Teploty ve stínu se totiž blíží třicítce a spíše než běhat někde po trávníku, lákají k vodě. Jenže to není příklad fotbalistů FK Pardubice. Do červnové výhně vlétli zcela dobrovolně. Se čtyřmi nováčky.

FOTBAL HNED NA ÚVOD

Na prvním tréninku se sešlo hned pětadvacet hráčů. Dvacet jedna do pole a čtyři gólmani. K vodě nešel ani Dominik Fusek který pozdravil spoluhráče s francouzskými holemi v ruce. Chyběl tedy jediný člen kádru, další zraněný Vojtěch Čmelík.

„S počtem na prvním tréninku můžeme být maximálně spokojení. Ale chce se mi věřit tomu, že náš kádr ještě dozná změn. Víme, kde nás tlačí bota a které posty musíme posílit,“ podotýká pardubický trenér Jiří Krejčí.

Náplní úvodní tréninkové jednotky bylo protažení, rozcvičení, lehké běhání ale také už herní část.

„Je to taková tradice, děláme to tak i v zimě, že na prvním tréninku většinou hrajeme,“ říká Krejčí.

A jeho svěřenci vzali herní přípravu vážně. Až tak vážně, že se ve vzdušném souboji srazili hlavami Lukáš Zukal s Davidem Hufem a oba museli předčasně do šatny.

PARDUBICKÁ ŠKATULATA

V kádru došlo oproti podzimu k několika změnám. Oběma směry. Kanonýr Michal Petráň je již s Karvinou na soustředění v Polsku, Jiří Piroch a Emil Tischler jsou zpátky ve svých mateřských klubech, v Plzni, resp. ve Slovácku. A právě z těchto klubů dorazili hráči, kteří mohou vyztužit sestavu. Viktorii Plzeň patří trio Lukáš Pfeifer, Michal Hlavatý a Lukáš Pihrt, ze Slovácka se k pardubickému týmu přidal Michal Kohút.

Pardubičtí fotbalisté nemají stejně jako ostatní týmy ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE mnoho času nazbyt. Už zítra je čeká první přípravný duel. S exligovou Duklou Praha od 17 hodin v Přelouči.

„Po vyhodnocení jarní části jsme usoudili, že tréninky budeme směřovat trochu jinak. Ale konkrétní věci bych nechal v kabině. Budeme se věnovat dynamice, výbušnosti, rychlosti, vytrvalosti. Neopomeneme ani technicko–taktické věci. Trápily nás produktivita v zakončení, finální i předfinální přihrávka. Celá příprava se bude odvíjet v domácím prostředí. Na soustředění nejedeme, ale to už je letní tradice,“ vysvětluje trenér Krejčí, který načíná dvacátou sezonu v pardubickém klubu a osmou u áčka ve druhé lize.

Hlavní trenér Jiří Krejčí o…

O KRÁTKÉ LETNÍ PŘÍPRAVĚ

Na přípravu máme měsíc. V případě velkých zásahů do sestavy to je velký problém. Tak krátká letní příprava je nevýhodná v tom, že člověk potřebuje čas na prověření nových tváří. Na druhou stranu, kdy jindy hrát fotbal, když je příznivé počasí.V teple se hraje určitě lépe než v mrazech. Hráči stejně radši hrají, než trénují. Když se bude poctivě trénovat, měsíc stačí.

O FYZICKÉ KONDICI ZA MĚSÍC

Fyzické síly se nedají nashromáždit za měsíc. Čerpá se z celé sezony. Už dávno neplatí, že se celý rok žije ze zimní přípravy. Na různých složkách kondice se musí stále pracovat. Dohání se v průběhu celé sezony, jak zápasy, tak na tréninku. Takže z jarní části se dá vyžít i na podzim.

O NEZLENIVĚNÍ HRÁČŮ

Našim klukům už nemusíme dávat individuální plány. Chtěli jsme, aby si od fotbalu opravdu odpočli. Nejhorší je, když není chuť. Můžete být natrénovaný, jak chcete, ovšem když chybí zápal, je to k ničemu. Ale stejně to jsou mladí lidé. Neustále se hýbou. Jdou hrát tenis, plážový volejbal. Nemám strach, že by si všeobecnou vytrvalost neudrželi.

O NOVÝCH TVÁŘÍCH

Lví podíl na výběru dvou hráčů měl Martin Shejbal. Michala Kohúta i Lukáše Pihrta zná z mládežnických reprezentací. Volbu se mnou konzultoval. Co se týče charakteru, což je pro nás také důležité, dávám na jeho rady. Pro oba je to zkouška. Třeba si je necháme a oni se u nás posunou k vyšší výkonnosti. Když ne hned, tak třeba za dva měsíce, po nějaké adaptaci, nám pomůžou. Jsou to mladí a talentovaní hráči. Rychlí a řekl bych i produktivní. Uvidíme, jak se vyrovnají s dospělým fotbalem. Co se týče Michala Hlavatého a Lukáše Pfeifera, tak oba znám, protože nějakou dobu ve FNL působí. Ty už ani zkoušet nepotřebujeme.

O POTŘEBĚ HLEDAT MLADÉ

Z dorostu k nám teď přešel Solil. Razím teorii, že pokud každý rok vychováme jednoho, dva hráče pro áčko, tak je to super. Přechod z dorostenecké ligy do druhé ligy je fakt složitý. Navíc konkurence ve FNL je obrovská. Sám to mohu posoudit, za těch sedm let se razantně zvýšila. I díky tomu, že spousta mladých dostává v soutěži příležitost. My musíme jít touto cestou. A jestliže nám nevyjde nikdo z dorostu, musíme se ohlížet jinde.

O ODCHODU PETRÁNĚ

Jeho odchod mě budí ze snu. Byl to prakticky jediný střelec. Tým bez něj si tolik v koncovce nevěřil. Hodně na něj spoléhal. Když nehrál, tak jsme byli dost bezzubí. Navíc na sebe vázal pozornost obránců, čímž se uvolňoval prostor pro spoluhráče. Bude velmi těžké ho nahradit.

O HLEDÁNÍ STŘELCE

Budeme se muset snažit nějakého hrotového útočníka přivést. A pokud to nebude střelec, nebo nebude tolik známý, tak z něj budeme muset koncáka udělat. Ale musí to být opravdu čistokrevný útočník. Nejdříve budeme čerpat z našich zdrojů. Když to nevyjde, zkusíme to v konkurenčním prostředí.

Program přípravných zápasů FK Pardubice

Sobota 22. června: Pardubice – Dukla Praha (hř. Přelouč)⋌17.00

Středa 26. června: Jablonec – Pardubice⋌16.00

Sobota 29. června Sigma Olomouc – Pardubice⋌10.00

Úterý 2. července: Pardubice – Trenčín⋌17.00

Sobota 6. července: Pardubice – Jihlava⋌16.30

Středa 10. července: Pardubice – Uničov⋌17.00

Sobota 13. července: Pardubice – Dukla Praha B⋌10.15