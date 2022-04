Jeden z nejzajímavějších momentů utkání nastal hned v 5. minutě. Nejlepší střelec Chrudim Filip Firbacher se šikovně uvolnil u postranní čáry a namířil si to přímo do pokutového území. Byl faulován, rozhodčí odpískal, jenže… Z málokým pochopitelného důvodu vytáhl tento nedovolený zákrok mimo pokutového území. „Byla to jasná penalta. Kdybychom ji proměnili, všechno by bylo naprosto jinak,“ zlobil se po utkání na tiskové konferenci naštvaný trenér Radek Kronďák.

Tento okamžik z úvodu zápasu jakoby průběh duelu výrazně ovlivnil. Oba celky kazily, směrem dopředu si toho vytvořily pramálo. V ojedinělých šancích se jednalo o nepřesné zakončení nebo, jako při zakončení střídajícího Martina Šplíchala deset minut před koncem, zasáhl hostující brankář.

Žižkov si směrem dopředu žádnou vyloženou šanci nevypracoval a nakonec si odvezl z Chrudim bod za bezbrankovou remízu. „Jsme smutní, že jsme nevyhráli. Všichni mluvili o jasných bodech, ale já věděl, že to nebude jednoduché a potvrdilo se to. Moc šancí jsme si nevytvořili a to málo nedokázali proměnit. Bod musíme brát,“ povzdechl si Kronďák.

Jak velkou bude mít váhu, to bude jasné po zbývajících pěti kolech. Ve středu čeká Chrudimské venku Příbram.

25. kolo:

Chrudim – Žižkov 0:0

Fakta – rozhodčí: Radina – Pečenka, Machač. ŽK: 1:2. Diváci: 1050. Poločas: 0:0. MFK Chrudim: Floder – Koželuh, Míka, Donát, Sokol – J. Řezníček – Záviška (87. Drahoš), Průcha (75. Šejvl), Kejř (46. Juliš), Vrána (46. Kesner) – Firbacher (75. Šplíchal). FK Viktoria Žižkov: Halouska – Žežulka, Gabriel, Muleme, Súkenník, Sixta (74. Richter), Bazal, Reteno Elekana (46. Nabijev), Novák (88. Aggoun), Osmančík (74. Voltr), Vandas.