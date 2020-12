Jeho fotbalového umu si znovu všimly kmenové Pardubice, které si ho stáhly do přípravy o možnost porvat se o místo v prvoligovém celku pro jarní část sezony.

Dá se uplynulý podzim nazvat ideálním?

Řekl bych, že ano. V první řadě se nám dařilo týmově a to je nejdůležitější. Nahráli jsme spoustu bodů a porazili silné soupeře. Když to vezmu po osobní stránce, tak jsem podobný počet branek nečekal. Jsem rád, že mi to tam padalo a ještě radši bych byl, kdyby se mi tak dařilo i dál.

Které ze sedmi branek si ceníte nejvíce?

Když si promítnu všechny, tak byla většina opravdu důležitá. Až možná na zápas s Vyšehradem, kdy jsem zvyšoval na rozdíl tří branek. V Ústí jsem dal náhodný gól, který nám ale zajistil důležitý bod, za nejdůležitější branku si asi považuju poslední proti Vlašimi. Byl to jediný gól zápasu, vyhráli jsme 1:0, takže asi proto si jí cením nejvíce.

Jak nazvat čtvrté místo Chrudimi po podzimu - senzací?

Asi ano. V první řadě je to trochu senzace, ale je za tím velká dřina, trénovali jsme fakt pořádně. Za tvrdou práci jsme si opravdu odměnu zasloužili. Myslím, jak Chrudim jako klub, tak i samotní hráči.

Oproti podzimu jste na sobě cítil progres?

Myslím si, že určitě ano. Rozhodně byl velký důvod i v tom, že jsem na jaře nastupoval více v útoku, kde se prostě cítím lépe. Dalším faktorem bylo, že když odešli důležití hráči, tak to na jaře bylo prostě více na mně. Cítil jsem to.

Vyhovoval vám tlak?

Rozhodně mi to nohy nesvázalo. Naopak. Já potřebuji, aby mi tým i trenéři věřili a když to tak budu cítit, jsem schopen podávat skvělé výkony.

Jak se změnil útok po odchodu Daniela Vašulína?

Dan pro Chrudim představoval obrovskou sílu do útoku, stálo to na něm dvě sezony. Dost se to řešilo, jestli ho vůbec dokáže někdo nahradit a myslím si, že se to docela i povedlo (směje se). Jsme úplně jiné typy, když šel centr do vápna na Dana, byla z toho daleko větší šance. Je vysoký, má na to parametry. Když jsem byl v pokutovém území já, bylo to více o rychlosti, o nábězích za obranu. Chci ale zmínit Petra Rybičku, který Danovi i mě dělal neskutečný servis a hlavně díky němu jsme se tak často prosazovali.

Dříve jste chodil hodně zkraje, teď jste vlastně v Chrudimi byl na hrotu. A daří se náramně. Na kraj už se vám tím pádem moc nechce, co?

Tak to nelze říci. Samozřejmě někdy nastane situace, kdy nebude na výběr, tak na kraj půjdu. V Pardubicích jsem na tom postup odehrál dvě nebo tři sezony, takže na něm také dokážu zahrát. Daleko lépe se ale cítím v útoku a myslím si, že tam mohu dát týmu více.

Bylo speciální motivací Pardubicím, kde jste již tolik prostoru nedostával, ukázat, že góly dávat prostě umíte?

Jasně, že jsem se chtěl ukázat. Aby bylo vidět, že na fotbal na profesionální úrovni mám. Jsem ale rád, že jsem šel právě do Chrudimi, kde jsem dostal spoustu příležitostí. Měl jsem tak možnost nejen Pardubicím, ale i lidem, co se o fotbal zajímají, ukázat, že svými výkony a góly mám ještě co říct.

Cítíte, že jste zase žhavé fotbalové zboží?

Zvýšený zájem pociťuji, vnímám častěji, že se o mně někde napíše v dobrém slova smyslu. Jsem za to rád, ale stále je na čem pracovat. Budu se snažit makat, aby se psalo i dále.

Můžete prozradit, jak třeba probíhala komunikace s Pardubicemi? Přišla až po podzimu?

Během sezony jsem s Pardubicemi vůbec v kontaktu nebyl, hned teď po sezoně mi volal pan Zavřel a sdělil mi, že by měli zájem, abych se vrátil na přípravu. Budu s nimi trénovat do konce podzimu a po krátké pauze i na začátku jara, až do prvního mistráku. A pak se uvidí, jestli v týmu zůstanu nebo ne.

Jak vlastně teď cítíte svoji pozici v Pardubicích?

Vnímám, že je tam obrovská konkurence, jenže to je na takové úrovni už úplně všude. Myslím si, že je jen na mě, jak se s tím popasuju, zda ostatní hráče dokážu překonat. Budu se snažit o to, abych v první lize příležitost dostal.

Trenér Veselý tvrdil, že by vám nejvíce prospělo ještě jaro ve druhé lize. Má pravdu?

Již během podzimu jsme se mnohokrát bavili, co a jak dál. Po posledním zápase mi svůj názor řekl, že by mi ještě svědčilo zůstat půl roku v Chrudimi. A podotknul, že mi to neříká jako trenér Chrudimi, ale jako člověk, co ho má rád. Proti jeho názoru vůbec nic nemám, vím, že to se mnou myslí dobře. Ale já cítím, že bych se měl zkusit poprat o první ligu, dostat šanci. Pak se uvidí. Kdyby to nevyšlo, strašně rád se vrátím do Chrudimi a nebudu s tím mít sebemenší problém. Mám to tam rád. Nebudu naštvaný, rád uvidím kluky a navážeme na to, co jsme dokázali na podzim. Ale první ligu bych si chtěl strašně moc vyzkoušet.

Souhlasíte s trenérem v tom, že v Chrudimi mohou hrát jen hráči s charakterem? Že to není místo pro každého?

Stoprocentně. Ale podobně je to podle mě i v Pardubicích. Chrudim je ale ještě rodinnější, spousta hráčů je místní a je to opravdu velmi specifické. Kdyby do klubu přišel namyšlený kluk, který myslí jen sám na sebe, neuspěl by. Já to mám tak rád. Tým je rodina, ve které všichni drží při sobě.

Vánoce si asi letos moc neužijete, že?

Jelikož Pardubice hrají poslední zápas 23. prosince, takže den před tím jdu ještě na trénink. Pak si to užiji, dám si týden volna a na začátku ledna do toho zase naskočím.