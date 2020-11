Lepši začátek si Chrudim proti poslednímu týmu ani představit nemohla, hned první šanci využil přesnou střelou mezi nohy brankáře Korejec Ju. Ač byl Vyšehrad nebezpečný, v koncovce si vedl velmi bídně.

Chrudimští naopak své šance zužitkovali, po pauze zásluhou Petra Rybičky a Ladislava Mužíka upravili stav na konečných 3:0. Lepši začátek si Chrudim proti poslednímu týmu ani představit nemohla, hned první šanci využil přesnou střelou mezi nohy brankáře Korejec Ju. Ač byl Vyšehrad nebezpečný, v koncovce si vedl velmi bídně. Chrudimští naopak své šance zužitkovali, po pauze zásluhou Petra Rybičky a Ladislava Mužíka upravili stav na konečných 3:0.

I přesto, že se výsledek zdá jednoznačný, trenér Veselý mluvil po zápase jinak: „Na výhru jsme se strašně nadřeli. My jsme tentokrát byli produktivní, z první velké šance jsme dali gól a myslím si, že nás to trochu uklidnilo. Chválím, že jsme hráli dobře do obrany, byli nebezpeční, ale ve hře umíme hrát lépe,“ popisoval trenér MFK Chrudim Jaroslav Veselý.

Skvělý start, pochvaloval si Ju



Korejský uragán. Útočník Kanghjon Ju vlétl do angažmá na východě Čech velmi dobře. Již v pohárovém duelu proti Mladé Boleslavi proměnil pokutový kop, ve druhém vystoupení ve F:NL již vstřelil svoji premiérovou branku. V osmé minutě dostal balon do vápna a mezi nohama brankáře vstřelil nakonec vítězný gól. „Dostal jsem skvělou přihrávku do pokutového území a vystřelil. Byl to klíčový moment utkání,“ má jasno kmenový hráč Slovanu Liberec. Druhý výkon Chrudimi po restartu ligy si pochvaloval o poznání více. „Hráli jsme lépe než minule. Hlavní bylo proměnit první šanci a to se povedlo,“ culil se Ju. Přesto podotkl, že i jeho výkon může být lepší: „Ještě dvě šance jsem dnes nedal. Jsem ale rád, že se mi vstup do nového angažmá skvěle vydařil,“ dodává korejský útočník Ju.

MFK Chrudim - FC Slavoj Vyšehrad 3:0 (1:0)



Fakta - branky: 8. Ju, 53. Rybička, 58. Mužík. Rozhodčí: Zelinka – Hájek, Slavíček. ŽK: 3:0. Hráno bez diváků.

MFK Chrudim: Mrázek – D. Hašek, Vencl, Drahoš – Mužík (81. Látal), Verner (77. Krištof), Kesner (C), D. Breda (89. J. Havlena), Sokol (89. Hlavsa) – Kang-hjon (81. T. Dostálek), Rybička. FC Slavoj Vyšehrad: Babka – Burda, Šandera, Košút (25. Drobílek), M. Černý (C) (63. Alexandr) – Vaněk, Kříž (72. Vandas), Kubala – Králíček (72. Vojta), Dočekal, Laňka (63. T. Jablonský).