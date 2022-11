Domácí vstoupili do zápasu aktivněji. Již v desáté minutě mohl skórovat Musil, který ale vzdálenější tyč jen těsně minul.

To v patnácté minutě se ale už skóre měnilo. K radosti východočeských fanoušků se trefil Jaroslav Harušťák. Ten na levé straně obešel protihráče a přesnou střelou do pravého rohu branky poslal své spoluhráče do vedení.V sedmadvacáté minutě mohla Příbram pomýšlet na vyrovnání.

Jeden z domácích střelců, ale pouze orazítkoval horní tyč Floderovi brány.Krátce po půl hodině hry ale byl tento brankář už na střelu domácích krátký. Gólman hostí nedosáhl na centr Musila, s čímž si nejlépe poradil Sakala – 1:1.

Tímto výsledkem také skončila první půle, ze které ani jeden z týmu neodešel jako vítěz.

Do druhé části vstoupil lídr soutěže aktivněji, ale první „zazlobili“ hosté.

Jeden z chrudimských fotbalistů tečoval míč, který skončil pouze na tyči. Příbram tak měla obrovské štěstí.

Následně si ale vybrala pořádnou dávku smůly. V šedesáté minutě dostala Příbram možnost zahrávat pokutový kop. Brankář Floder ale střelu Wágnera vystihl a stav zůstal neměnný. Příbramští se sice tlačili do zakončení, ale výsledek 1:1 zůstal. Chrudim si tak ze hřiště lídra odváží bod.