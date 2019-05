Chrudimští fotbalisté na závěr soutěže padli proti Žižkovu, který na východě Čech oslavil záchranu druhé nejvyšší soutěže. Těsně po duelu oznámil konec na chrudimské lavičce dlouholetý trenér Pavel Jirousek.

Sledované utkání přineslo v Chrudimi zajímavou podívanou. Rychlé vypracované vedení Žižkova přetavili domácí v soustavný tlak, který přinesl nejprve kontaktní trefu Milana Ujce, následně také neproměněné šance a trojnásobné nastřelení brankové konstrukce. Domácím štěstí nepřálo, výhru v utkání a následnou záchranu slavil Žižkov. „Naši hráči však ukázali charakter. Dostali jsme se v nastavení do hry, ale byl to den, kdy bychom nedali gól ani do úterý. Nechci si nechat ročník znechutit,“ věnoval se zápasu trenér Pavel Jirousek.