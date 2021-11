Chrudim chtěla na hřišti Brna vzdorovat favoritovi, úvod zápasu jí ale nevyšel podle představ. První míč lovil ze své sítě brankář Mikulec v 6. minutě po hlavičce Štěrby. Tentýž hráč byl smolným hrdinou dalších okamžiků první půle, kdy po souboji zkolaboval a byl v bezvědomí, nakonec ho odvezla rychlá záchranná služba do místní nemocnice.

Druhá pohroma pro sympaticky hrající Chrudim přišla v nastaveném čase, kdy vedení Zbrojovky navýšil Endl.

Po přestávce se ale hosté nevzdali a zamířili k zdramatizování duelu. Snížení nejprve zaznamenal po hodině hry dobrým důrazem útočník Surmaj, chvíli nato premiérovou trefou vyrovnal a přiblížil senzaci Tkadlec.

V tu dobu hrála Zbrojovka v deseti, v oslabení však dohrála i Chrudim. Autor vyrovnávací trefy Tkadlec byl vyloučen po zbytečné druhé žluté kartě a eliminoval tím tlak MFK.

Brňané nakonec kritickou situaci zvládli. Ve čtvrté minutě nastavení se totiž ujala pohotová dorážka Kohoutka, který rozhodl o vítězství favorita.

Je to nepochopitelné…

„Myslím, že tímto utkáním já i tým aspirujeme na titul hlupáci roku. Kromě úvodních deseti minut, kdy na nás Zbrojovka nalétla a vstřelila branku ze standardky, byl jinak duel naprosto vyrovnaný. My jsme nepochopitelně dostali gól dvakrát v závěru,“ zlobil se kouč Jaroslav Veselý.

‚‚Je to o koncentraci. Byť budeme tvrdit, že oběma gólům předcházely sporné situace, měli jsme to dohrát. Za stavu 2:2 jsme trefili břevno a měli i další gólové šance. Je to obrovské zklamání, ve finále nemáme nic. Nesouvisí to s kondicí, ale s koncentrací a taktickým myšlením,“ dodal smutný chrudimský lodivod.

15. kolo:

Brno – Chrudim 3:2

Fakta – branky: 6. Štěrba, 45 + 6. Endl, 90 + 4. Kohoutek – 60. Surmaj, 74. Tkadlec. Rozhodčí: Batík – Dobrovolný, Pospíšil. ŽK: 4:2 (Bariš, Endl, Jakub Řezníček, Moravec – Tkadlec, Surmaj). ČK: 1:1 (73. Endl – 83. Tkadlec). Diváci: 2188. Poločas: 2:0. FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš, Štěrba (25. Hlavica), Endl, Hrabina – Ševčík (63. Moravec), Zavadil (80. Texl) – Přichystal, Sedlák (63. Kohoutek), Hladík (80. Štepanovský) – Jakub Řezníček. MFK Chrudim: Mikulec – Hašek, Drahoš, Tkadlec, Sokol (90. Fišl) – Průcha, V. Řezníček – Kesner (88. Šípek), D. Breda (86. Šplíchal), Čáp (46. Jan Řezníček) – Juliš (46. Surmaj).