V Hradci, lídrovi druhé ligy, pauzu přečkali v poklidu. Pokračování pochopitelně vítají. „Očekávali jsme to. O obnoveném startu soutěží se intenzivně mluvilo už týden. Sledovali jsme zprávy, výstupy z vlády či asociace. Doufám, že v sobotu se to znovu odšpuntuje,“ uvedl hradecký trenér Zdenko Frťala. Vynucená pauza se podle kouče na hře týmu nepodepíše.

„Tréninkové jednotky jsme absolvovali bez problémů. Během té doby se nám doléčili čtyři hráči, takže v tomhle směru to pro nás bylo pozitivní. Chceme navázat na dobré výkony, naposledy z poháru s Příbramí,“ řekl.

Neznámou je spíš Třinec, poslední tým, který nově vede trenér František Straka.

„Pro nás se toho mění hodně. Trenér Straka měl čas s týmem pracovat. A pro nás to bude velká neznámá. Soupeře musíme rychle načíst. Ale jinak to bude zase o tom, jak zahrajeme my. Bude to hlavně o nás,“ řekl Frťala.

Covidové sestavy

V Chrudimi jsou na restart velmi natěšení: „Všichni raději hrajeme zápasy, než trénujeme. Restart hodnotíme pochopitelně pozitivně,“ řekl trenér Jaroslav Veselý.

Pokud dojde k definitivnímu udělení výjimky od Ministerstva zdravotnictví, vyběhnou chrudimští fotbalisté již v sobotu k utkání na hřišti brněnské Líšně. „Výpadek obraz hry rozhodně poznamená. Nemohli jsme sehrát ani jednu přípravu, jdeme z voleje. Bude to spíš válka,“ popisuje kouč v současnosti sedmého týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Bude se hrát opatrnější fotbal. Nikdo neví, jak na tom jeho soupeř je,“ dodal.

Kromě radosti z fotbalu však přijdou i testovací povinnosti. A to ve větší míře než při dohrávání jarní části sezony. „Není to příjemné, ale nic, co by nešlo vydržet. Komplikace je jiná sestavy nebudou tvořit trenéři, ale samotný covid,“ popisuje Veselý. „Je možné, že večer před zápasem zjistíte, že nebude hrát pětice hráčů. Ale jsme povinni se přizpůsobit. Chtěli jsme hrát, není důvod se vymlouvat,“ rázně uzavírá Jaroslav Veselý.