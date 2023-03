GLOSA/Nejhorší výkon jarní části. Pardubičtí fotbalisté promarnili velkou šanci přiblížit se lukrativním příčkám v dolní polovině tabulky. V jejich případě se musí říct: Třikrát škoda. Všechno jim hrálo do karet. Vrátili se na stadion do Ďolíčku, kde znají i předložku v koupelně… Nastoupili na půdě soupeře, kterému chybělo z různých důvodů sedm hráčů. Mimo jiné Matoušek, Čermák, Puškáč a podzimní kat Jánoš. Hráli s týmem, kterému se doma absolutně nedařilo, když z jedenácti zápasů vytěžil jen deset bodů.

Pardubičtí fotbalisté nechali v Ďolíčku ležet všechny body. | Foto: David Klier

V neposlední řadě znali všechny výsledky svých konkurentů, kterým se nevedlo. Tolik trumfů mít v ruce a nebodovat… Chybělo jim však eso v podobě tvrdosti a důrazu. A tak po špatném poločase přišel druhý ještě nevydařenější. To vše vyústilo v prohru 0:2.

Pardubičtí se vyrovnají soupeřům po fotbalové stránce. Ba co víc, některé v tomto ohledu i předčí. Jenže česká liga není o kreativitě. Vždyť se po dle statistik jedná o jednu z nejsoubojovějších v celé Evropě.

„Bohemka vyhrála zaslouženě. Její hráči byli agresivnější, hráli jednodušší fotbal. Sbírali druhé balony, šli do každého souboje jako zvířata. To jsem bohužel u našich hráčů postrádal. Chápu, že typologie hráčů Drchala, Prekopa a Köstla u nás úplně nemáme, ale i tak jsme měli vložit do utkání více energie,“ poukazuje pardubický trenér Radoslav Kováč.

Chybí jim rafani

Oslabení Bohemians skutečně svého soupeře v soubojích nešetřili. Jenže hosté jejich vlnu zdravé agresivity nezachytili a už se na ní nedostali.

„Od začátku byla agresivita na straně Bohemky. Snažili jsme se tým z lavičky vyburcovat. Máme však v týmu více technické hráče, jako jsou Janošek, Hlavatý, Pikul. No a u nich je to více složité. Nejsou to tací soubojoví rafani. V tomto ohledu jsme se mohli spolehnout akorát na stopery a Ichu, který se vrátil na hřiště po měsíci. Navíc Chlumecký také minule proti Baníku nehrál a vypadl z rytmu,“ přemítal Kováč.

Domácí utkání se Zlínem a vedení v sedmé minutě. Domácí utkání s Baníkem a vedení ve třetí minutě. Jako by se pardubičtí fotbalisté před jarní částí mezi sebou vsadili, kdo otevře skóre dřív. Interní soutěž mohl vyhrát Pikul po utkání na Bohemians. Už ve druhé minutě ho vyslal do jasné tutovky Hlavatý.

„Podle mě ho šance vyděsila. Respektive, že se do ní dostal takhle hned na začátku. Kdyby ji proměnil, tak se bavíme o úplně jiném zápase,“ má jasno Kováč.

Jeho tým sice držel míč na kopačkách, ale směrem dopředu byl téměř neškodný.

„Máme obrovské problémy s křídly. Pracujeme na tom, mluvíme s kluky, ale kromě Kostky se v těchto prostorech nikdo neprosazuje,“ připomíná trenér.

Bývalí pronajímatelé vařili čaj z pelyňku a potopili Pardubice na dno

Právě Kostka sem tam provětral obranu Klokanů. Jenže po přestávce zmizel ze základní jedenáctky. Pozorný divák u televizních obrazovek si všiml, že se mu dělá pod okem monokl jako Dlouhému Jendovi z filmu pro děti Ať žijí duchové…

„Bohužel jsem ho musel střídat a on spěchal do nemocnice. Má pravděpodobně prasklou kost pod okem. Měl oko jako tenisák. Od něho jediného jsem viděl energii a že chtěl vyhrát. Mohu pochválit ještě Vlčka a střídajícího Krobota. Láďa naší hru oživil, byl agresivní. To je hráč, taková správná mrcha. Vlítne do všeho, je to buldok. Jinak výkony ostatních byly slabé,“ říká.

Kamenem úrazu byl první gól v síti Nity. Na to nejsou jeho svěřenci v poslední době zvyklí.

„Na jaře jsme dávali první gól většinou my. To nám vždycky moc pomůže. Všiml jsem si, že nás vedoucí branka Bohemians poněkud vykolejila. V podobných zápasech je to o prvním gólu,“ opakuje známou pravdu bývalý reprezentant.

Pardubice se pokoušely o rychlou odpověď. Ihned po rozehrání poslaly dlouhý míč do vápna, kde se odrazil bránícímu Hůlkovi na ruku. Ten ji okamžitě stáhl. Rozhodčí Zelinka dostal pokyn do sluchátek, že situaci přezkoumává kolega u videa. VAR nakonec rozhodl v neprospěch Pardubic. Stejně jako v posledním domácím střetnutí s Baníkem, kdy naopak Hranáčovu ruku posoudil rozhodčí jako provinění proti pravidlům.

„Slyšel jsem, že tam byla jasná ruka. Ale to neřeším. Řeším, co mohu ovlivnit. Nedávno jsem podobné věci řešil a pak jsem nebyl v dalším utkání na lavičce,“ naraží Kováč na červenou kartu na konci utkání v Olomouci.

Užitečná facka

Druhý poločas už patřil Klokanům. Vedení je uklidnilo a na konci hodiny hry se jim povedl centr z křídelního prostoru. A při něm neměl Nita čisté svědomí. Předtím se ale v nastavení prvního poločasu vytáhl proti hlavičce Drchala. Ještě ze stavem 0:2 se ale dá ve fotbale za třicet minut něco udělat.

„Měl tam šanci Janošek. Tohle normálně trefuje. Otevřel se mu prostor. Už s Baníkem měl míč z jeho kopačky volnou cestu, ale dal to jen do tyče. Mohlo to být 2:0… Když to shrnu, šance jsme si nějaké vytvořili, což je v pořádku. Nicméně Bohemka si šla za vítězstvím více. To mě mrzí nejvíc,“ lamentoval po utkání Kováč.

Pardubicím se na jaře dařilo. Bodovaly v pěti z šesti zápasů. Teď si mohou jen přát, aby se naplnilo rčení: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná…

„Na jaře jsme udělali devět bodů. Myslím si, že to není žádný průšvih. To jsme možná ani neočekávali. Na druhou stranu mohlo jich být více. Třeba bod se Slavií, tři s Baníkem, tři z Olomouce. Nadále ale zůstáváme pokorní. Jsem rád, že se plní moje přání zůstat na dostřel ostatním konkurentům. Abychom měli šanci až do konce bojovat o záchranu,“ povídá.

Na konci tohoto týdne musí být jeho tým připraven na další zápas jara.

„Čeká nás obrovsky důležitý zápas doma s Teplicemi. Musíme udělat všechno pro tři body. Zápas bude mega mega důležitý. Máme stejně bodů jako Zlín, dva jsou před námi právě Teplice. Když to řeknu blbě, tak je dobře, že jsme prohráli. Klukům jsem po zápase vzkázal v kabině, že je možná lepší, že si to vybrali na Bohemce a ne v domácím zápase s Teplicemi,“ odhaluje Radoslav Kováč, který dodává: „Budu chtít vidět úplně jiný tým, protože v Ďolíčku jsme předvedli málo. Dostali jsme varování, že pro úspěch zase musíme tvrdě makat. Vrátit se k tomu, co jsme dělali dobře a co nám přinášelo ovoce. Pokoru máme, kluci nelétají v oblacích, ale někdy hrát fotbal jenom nestačí.“

Glosa Zdeňka Zamastila: Děkujeme, Brno!

Dobré ráno, Brno! Tento televizní seriál potěšil srdce všech příznivců satiry. Otázka je, jestli ho sledovali i pardubičtí fotbalisté. Každopádně bývalé hlavní město Moravy musejí po posledních dvou kolech milovat. Klidně mohou zvolat: Děkujeme, Brno! Zbrojovka totiž okradla shodně o dva body největší pardubické konkurenty v bojích o záchranu. Vždy v hodině dvanácté. Nejdříve vyválčila remízu proti Zlínu v domácím střetnutí a v posledním dosavadním zápase v nastavení vyrovnala v Teplicích. Pardubice tak díky pozdní trefě z penalty mohou v případě nedělní výhry ve vzájemné řeži Skláře bodově předstihnout. A to se hraje vždy lépe… Nicméně tato skutečnost, už byla známa před utkáním na Bohemians. Navíc východočeskému rivalu pomohl i Hradec Králové, který obral Zlín o další dva body. Svěřenci Radoslava Kováče se tak po nevydařeném představení v Ďolíčku musejí tlouct do hlav. Třeba ztrátu nahradí za měsíc. Hrají totiž v Brně. Bude pak ještě platit zvolání: Děkujeme, Brno!?