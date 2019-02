Ústí nad Orlicí - Po nevydařených duelech se Slatiňany a Dobrovicí druholigový nováček zabral, otočil duel proti Ústí nad Orlicí. Další zaváhání proti soupeřům z nižších soutěží Chrudim nepovolila, ve východočeském derby v dobývání pevné obrany uspěla až v posledních deseti minutách.

Razantní odpověď. Základem úspěšného obratu bylo bleskové vyrovnání Tomáše Dostálka (v červeném). | Foto: Karel Dvořák

Soustředění zakončili vítězstvím. V souboji proti třetiligovému Ústí nad Orlicí sice chrudimští fotbalisté z ojedinělého útoku Jiskry inkasovali jako první, po bleskové odpovědi Tomáše Dostálka však ještě do poločasu vyrovnali. Herní převaha přinesla efekt až deset minut před koncem, slepené góly Kesnera a Rybičky vynesly druhou výhru v přípravném období. „Opět jsme celé utkání hráli do plných, což nikdy není jednoduché. Na hráčích je vidět stále větší dravost,“ ocenil přístup trenér Pavel Jirousek.



„V průběhu zápasu jsme více a více dominovali, oproti předchozím byl posun zřetelný,“ chválil. Slova spokojenosti vyjádřil i směrem k zdravotnímu stavu svých svěřenců: „Během soustředění jsme se dali do kupy a postupem času je zařazujeme do tréninkového procesu,“ popsal. V základní sestavě již nastoupil brankář Lukáš Mrázek, během druhého poločasu naskočili Froněk, Ujec i Petr Rybička, který se nakonec zapsal i do střelecké listiny. „Zranění kotníku si z utkání odnesl pro změnu Daniel Vašulín, ale věřím, že se nebude jednat o nic vážného,“ doufá.

Do konce přípravného období zbývají dvě utkání, v sobotu se postaví Ústí nad Labem.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - MFK Chrudim 1:3 (1:1)

Branky: 41. Pazdera - 42. Dostálek, 80. Kesner, 82. Rybička

Jiskra Ústí nad Orlicí: Krátký (46. Bartaloš) – Skalický (46. Kopecký), P. Chleboun, J. Chleboun, Langr – Habrman, Souček, Falta, Pazdera, Vaňous – Smejkal (70. Smíšek).

MFK Chrudim: Mrázek – Řezníček (46. Hlavsa), Krčál, Drahoš, Mastík – Dostálek (64. Rybička), Langr, Sixta (46. Ujec), Kopecký (46. Froněk), Kesner – Vašulín (60. Sulík).

Petr Dejnožka