Chrudim stáhla dvoubrankové manko a v přípravě remizovala s Vlašimí

VIDEO/ Důležitá zkušenost. Chrudimští fotbalisté ve druhém přípravném utkání před startem jarní části Fortuna:Národní ligy přivítali na domácí umělé trávě Vlašim. Středočeši měli lepší vstup do zápasu a po sedmatřiceti minutách vedli dvoubrankovým rozdílem. Svěřenci trenéra Kronďáka nehodili flintu do žita a utkání dotáhli do remízového závěru.

Chrudimský trenér takto hodnotil utkání s Vlašimí. | Video: Petr Dejnožka