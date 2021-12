Na jeho lavičce strávil těžko uvěřitelných patnáct sezon a dokázal mužstvo dostat z divize až do druhé ligy. Dále trénoval v ČFL Jiskru Domažlice a v sezoně 2018/2019 vedl z pozice asistenta trenéra prvoligové mužstvo Příbrami. Trenérskou lavičku poté opustil a až do letošního jara působil ve scautingu Viktorie Plzeň. Nyní se vrací do trenérské funkce s cílem zachránit MFK Chrudim ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

„Je to pro mě ohromná výzva. Mám to v hlavě nastavené, nepřemýšlím, co bude dál. Úkol zní jasně - na konci května musíme být zachránění,” představil hlavní cíl svého působení v Chrudimi. „Jsem rád, že se mohu vrátit jako trenér do profesionálního fotbalu. Po prvním rozhovoru s Tomášem Linhartem jsem cítil, že je v Chrudimi obrovský zájem o udržení, nabídka mě zaujala a kývnul jsem,” popisuje své rozhodování nový trenér MFK Chrudim Radek Kronďák.

Právě on dostal pověření sestavit si vlastní realizační tým, který bude představen v nejbližších dnech. Kompletní realizační tým povede Chrudim na prvním tréninku na zahájení zimní přípravy v úterý 4. ledna 2022.