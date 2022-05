Předčasná radost

Střetnutí mezi Chrudimí a Vyškovem začalo na východě Čech velmi svižně. Domácí na svého soka nastoupili a ve třetí minutě poprvé slavili. Ale předčasně. Marek Kejř se opřel do míče za pokutovým území, jeho tečovaná střela zapadla k tyči. Radost domácím fotbalistům ale příliš dlouho nevydržela, protože vzápětí přišel signalizovaný ofsajd.

„Opakuje se situace jako se Žižkovem. Myslím si, že jsme sice odehráli lepší zápas. Jenže když už dáme gól, tak je odvolaný,“ povzdechl si v pozápasovém hodnocení trenér Radek Kronďák.

Vyškov byl směrem do ofenzívy také aktivní, avšak ve finální fázi se mu příliš nevedlo. A tak hrozila především Chrudim. Vidět byl především Pavel Sokol, který v sedmadvacáté minutě prudkou ranou donutil brankáře Kinského vyrazit míč na rohový kop. Do kabin se tak v poločase šlo za bezbrankového stavu

Po přestávce se počet brankových příležitostí na obou stranách zmenšil, tu největší šanci celého zápasu si vypracoval Vyškov. Gól na noze měl hostující Danilual Thon, jenž se opřel do balonu po skrumáži ve vápně a domácí zachránil fantastickým zákrokem brankář Jiří Floder! Utkání nakonec bezgólovou plichtou také skončilo, oba celky si rozebraly po bodu.

„Nervozita v koncovce je tak velká, že nejsme schopni branku vstřelit. Všichni viděli, že hráči dřou, ale nepadá nám to tam a to naštěstí i do naší branky. Netěší mě remíza 0:0, potřebovali jsme vyhrát. Pro nás se nic nemění, doma hodně bodů ztrácíme, ale na druhou stranu venku sbíráme. Pořád žijeme, s hlavami hráčů se snažíme hodně pracovat, je to důležité a potřebné. Na začátku jsem říkal, že se náš fotbal nemusí líbit,“ prosí fanoušky o trpělivost kouč Kronďák.

Chrudim stále drží čtrnáctou příčku, je před ní ale další náročný týden. Ve středu dohrává odložený duel s Táborskem, v sobotu potom zamíří ke klíčovému utkání na stadion předposledního Ústí nad Labem. „Ve středu musíme vyhrát tím nejošklivějším gólem, který je možný a prostě urvat tři body,“ má jasno Radek Kronďák.

Pro Chrudim je to sice osmý bodový zisk v souvislé řadě, celkově je však tato remíza bodovou ztrátou.

27. kolo:

Chrudim – Vyškov 0:0

Fakta – rozhodčí: Orel – Dresler, Hádek. ŽK: 1:2. Diváci: 750. Poločas: 0:0. MFK Chrudim: Floder – Míka, Koželuh, Donát, Sokol – J. Řezníček – V. Řezníček (63. Záviška), Průcha, Kejř (73. Látal), Vrána (63. Kesner) – Firbacher (63. Juliš). MFK Vyškov: Kinský – Ilko, Štěpánek, Harušťák, Oulehla – Ackroyd (67. Cabadaj), Lahodný – Kanakimana (83. Jambor), Klesa (83. Srubek), Lacík (32. Moučka) – Vintr (67. Thon).