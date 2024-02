Výsledky nejsou zásadní, ale mrzí

Co se týče herních testů, jsou na tom Ústečtí dále než většina týmů na této úrovni, neboť do konce měsíce ledna stihl odehrát hned tři. A výsledkově nikoli úspěšně, to je potřeba dodat. Nejprve nestačili na přední celek Moravskoslezské fotbalové ligy SK Uničov 0:2, následně podlehli také v Hradci Králové tamnímu třetiligovému béčku 1:2 a neuspěli ani na domácím umělé trávě proti extraligovému dorostu Sigmy Olomouc, hanáckým mladíkům podlehli po nepovedeném závěru 2:3. Takže doposud tedy nic moc…

„Výsledky v přípravě sice nejsou úplně důležité, ale přesto nás prohry mrzí. Bohužel jsme se ani jednou nesešli v ideálním složení,“ poukazuje Chudý na skutečnost, že musel značně experimentovat se sestavou.

Jiskra Ústí nad Orlicí vs. SK Kosmonosy.Zdroj: Jan Pokorný

Čímž se dostáváme k hráčskému kádru. Ústečtí po vydařené podzimní části avizovali, že neplánují zásadní zásahy do úspěšného kolektivu a že se budou především soustředit na to, aby tým udrželi pokud možno pohromadě. A nezdá se, že by na těchto svých plánech cokoli měnili, byť jednu nemilou ztrátu přece jenom zaregistrovali. „Zaznamenali jsme jeden výrazný odchod. Po podzimní části divizní soutěže skončil Josef Stránský, který odešel hrát profesionálně futsal do Chrudimi,“ musel se Vladimír Chudý rozloučit se stabilním členem podzimní základní sestavy.

„Nikdo jiný nás zatím neopustil a v kolonce příchodů zatím také nemáme nikoho,“ doplnil ústeckoorlický kouč.

Zásadní úloha: pracovat na ofenzívě

Do startu jarní části divizní sezony zbývá více než měsíc (první ostrý duel čeká na Jiskru 9. března v Benešově, týden nato je v domácí premiéře čeká atraktivní okresní derby proti Vysokému Mýtu), což se na jednu stranu jeví jako dostatek času na práci, jenomže ubíhat bude velice rychle. „Máme před sebou ještě měsíc a týden zimní přípravy, kde se zaměříme především na herní projev našeho mužstva. V prvních třech odehraných utkáních to byla především prověrka naší defenzivní činnosti a ve zbývající části zimního období se pokusíme vylepšit naši ofenzivní fázi, kde nám to někdy poněkud drhlo,“ vyjádřil se k náplni dalších dnů a týdnů Vladimír Chudý

Dosavadní přípravné duely Jiskry:

Uničov (MSFL) 0:2

Hradec Králové B (ČFL) 1:2

Sigma Olomouc U19 (CL dorostu) 2:3

O jarních ambicích mužstva není třeba dlouhé pochybovat, ostatně trenér se k nim přihlásil hned po podzimu. „Cíl zajisti si záchranu v divizi jsme na podzim splnili a teď se vrhneme do boje o postup do České fotbalové ligy!“