Vysoké Mýto – Poříčany 2:0

Fakta – branky: 51. Šumský, 90. + 3. Velinský. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 1:3. Diváci: 110. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa (67. Trnka), Tomášek, Hock, Stránský – Kopřiva, Dvořák, Wimmer (81. Fišer), Šumský, Dostálek (57. Benda) – Valášek (81. Velinský).

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: V úvodním jarním kole jsme nepodali přesvědčivý výkon, přesto stačil na zisk tří bodů. Hosté se ukázali jako dobře organizovaný tým s rychlým přechodem do útoku. V prvním poločase nám scházel potřebný klid a důraz v koncovce. Když ani hosté nemířili ze svých šancí mezi tyče, skončilo první dějství bez branek. Do druhé půle jsme nastoupili s větším odhodláním a snahou. V 51. minutě byli kluci odměněni gólem Šumského. Po této brance jsme byli výrazně lepším týmem, ale chyběla tomu pojistka v podobě druhé branky, to se bohužel nestalo. A tak hosté ke konci zápasu vsadili všechno na jednu kartu a krátce před koncem nám zatrnulo, když se dvakrát zaskvěl Zavřel. Ten dostál svému jménu a zavřel svoji svatyni. V nastaveném čase vstřelil svoji první branku v našem dresu Velinský a pojistil výsledek. Vzhledem k počtu vytvořených gólových příležitostí je podle mého názoru vítězství zasloužené, kdyby ovšem hosté proměnili svoji stoprocentní možnost, nemuselo tomu tak být.

Letohrad – Libiš 3:2

Fakta – branky: 18. a 25. Faltus, 53. Počtýnský – 20. z pen. a 88. Přibyl. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 4:3. Diváci: 115. Poločas: 2:1. Letohrad: Volšík – Kail, Nágl, Kyllar (84. Pokorný), Šplíchal – Hiller (84. Krejčí), Lorenc, Mokrejš (73. Faltejsek), Zbudil (77. Boura) – Faltus, Počtýnský (77. Kabourek).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Hrálo se ne moc pohledné utkání plné osobních soubojů a nepřesností. Nám se podařilo jít do vedení, ale nesmyslně jsme si nechali vyrovnat z pokutového kopu dvě minuty po první brance. Kluky musím pochválit, jak zareagovali, a ještě do poločasu vstřelili druhou trefu. Po našem dobrém vstupu do druhého poločasu a vstřelení třetího gólu bych si představoval, že budeme hru více kontrolovat, aby byl závěr utkání klidnější. Je to pro nás určité varování do dalších zápasů a věřím, že se z toho poučíme.