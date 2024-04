/DIVIZE/ Také osmý jarní zápas ústeckoorlických fotbalistů v divizi C znamenal tříbodový zisk. Na půdě nevyzpytatelné Dobrovice dali hned po několika desítkách vteřin najevo, že nepřijeli hazardovat se svojí luxusní pozicí na špičce tabulky. Další regionální zástupci nevykázali o posledním dubnovém víkendu dobrou úspěšnost. Jak Vysoké Mýto, tak Letohrad vyšly naprázdno jak střelecky, tak bodově.

Divizní skupina C. | Foto: Radek Bis

Bednář okamžitě poslal lídra do vedení. I další průběh hry měl favorit plně pod kontrolou a jeho výhra byla nakonec jednodušší, než se předpokládalo. Pravda, za klidný průběh střetnutí může Jiskry poděkovat také brankáři Jeřábkovi, který za stavu 0:2 vytasil krátce po začátku druhého poločasu klíčový zákrok dne a vychytal dobrovickému střelci Sedláčkovi pokutový kop. Hned vzápětí Ústí udeřilo potřetí a získalo nad zápasem definitivně kontrolu.

„V Dobrovici, kde se nikdy nehraje snadno, jsme odehráli velmi dobré utkání. Pomohl nám rychlý gól hned na začátku, hráči se uklidnili a předváděli výborný výkon. Měli jsme hodně brejkových příležitostí, ale neřešili jsme je úplně ideálně. Z jedné takové možnosti jsme však přidali druhý gól a zvýšili na 2:0. Na konci poločasu jsme trochu vypadli ze hry, soupeř toho nevyužil, ale bohužel ani nástupu do druhé části se nám tolik nevydařil a domácí dostali po našem zaváhání v obranné činnosti výhodu pokutového kopu. Penaltu však neproměnili, nám se vzápětí podařilo vstřelit třetí gól a utkání tím de facto rozhodnout. Podle mého názoru jsme získali zaslouženě tři body a udělali další pomyslný krok ke splnění našeho cíle,“ byl spokojen trenér Vladimír Chudý.

Letohradský celek poosmé na jaře prohrál, tentokrát s Novým Bydžovem, který svoje záchranářské naděje podstatně posílil. Mužem zápasu se stal autor obou branek Štěpán Blažek.

„V prvním poločase byli hosté více na míči, ale dobrou organizací hry jsme je do šancí nepouštěli. Nám v útoku chyběl klid a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Druhá půle se hrála v podobném duchu, začali jsme se dostávat do zajímavých brejků, bohužel jsme největší možnost neproměnili, když jsme v samostatném nájezdu trefili jen tyč. Následně se stalo to, co jsem klukům říkal v kabině, že by mohly rozhodnout standardní situace. Bohužel k tomu došlo na druhé straně hřiště, špatně jsme dohráli rohový kop a autové vhazování a hosté nás potrestali,“ řekl letohradský trenér Aleš Majvald.

Vysoké Mýto se představilo na půdě druhých Velkých Hamrů a proti silnému protivníkovi nepředvedlo výkon, jaký by mohl stačit na slušný výsledek.

„V utkání se potvrdila veliká kvalita domácího týmu, který nás hlavně v prvním poločase přehrával rychlostí a agresivitou. Druhá půle byla z naší strany lepší, vypracovali jsme si i několik možností ke vstřelení branky, ale efektivní jsme nebyli. Naopak soupeř přidal z rohu a rychlého brejku další góly a zcela zaslouženě zvítězil,“ uznal kouč Filip Klapka.

DIVIZE – skupina C, 24. kolo:

Dobrovice – Ústí nad Orlicí 0:3

Fakta – branky: 2. a 63. Bednář, 26. Tichý. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 2:0. Diváci: 200. Poločas: 0:2. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský (64. Skalický), Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (79. Paata), Špatenka, Souček (90. Řehák), Tichý – Bednář (79. Mikulecký), Faltus (64. Ráliš).

Letohrad – Nový Bydžov 0:2

Fakta – branky: 61. a 71. Blažek. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:0. Diváci: 72. Poločas: 0:0. Letohrad: Jech – Jiřánek, Kail, Štěpán, Linhart (86. Hauf) – Černohorský (71. Šponar), Macek, Dvorský, Zbudil (86. Shymchyshyn) – Nágl (71. Mišči), Kabourek.

Velké Hamry – Vysoké Mýto 4:0

Fakta – branky: 29. Svrček, 44. Linka, 76. Roll, 90. Vosecký. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Vysoké Mýto: Strnad – Valášek, J. Dvořák, Hlavsa, Švejda – Kopřiva, Habrman (62. Šťastný), Tomášek (68. Schmoranz), Hodač – Štěpánek, P. Dvořák (68. Žák).