Vysoké Mýto padlo v krajském derby na horké půdě Hlinska 1:2, když toto skóre platilo již po pětačtyřiceti minutách hry. „Utkání se přitom vyvíjelo podle našich představ. Ve 25. minutě jsme se dostali do vedení Dvořákem po přesném centru Šumského. Bohužel z vedoucí branky jsme se neradovali ani minutu. Přímo z rozehry se domácí dostali k lacinému rohovému kopu, který krásnou střelou přes hlavu přetavili ve vyrovnávací branku. Za další dvě minuty se zaskvěl jejich brankář, který společně s obětavostí svých obránců lapil hlavičku Trnky z malého vápna a poradil si i s dorážkou ze dvou metrů. Následné dorážky pochytali svými těly bránící hráči. Když se zdálo, že poločasové skóre zůstane nerozhodné, propadli jsme ve středu hřiště a soupeř se ujal vedení. Druhý poločas se nesl ve znamení naší neplodné převahy a snahy o vyrovnání, bohužel bez úspěchu. Proto je vítězství Hlinska naprosto zasloužené,“ glosoval trenér František Dvořák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.