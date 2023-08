Jednatřicetiletý fotbalista obléká dres ústecké Jiskry od roku 2018, předtím nastupoval mimo jiné v Letohradu, Hradci Králové či Rychnově nad Kněžnou. V zápase proti Benešovu uplatnil svoje hlavičkářské schopnosti, obě trefy zaznamenal ze vzduchu. Radek Tichý je přesvědčen o tom, že ústecký mančaft má kvalitu na to, aby navázal na skvělé jaro, naplnil očekávání svých fanoušků a bojoval o přední divizní pozice (což ostatně prokázal ve středeční dohrávce vítězstvím 2:0 v Turnově - pozn, red.).

Nejprve k utkání proti Benešovu. Jak jej hodnotíte z pohledu vašeho týmového a individuálního výkonu?

Vzhledem k tomu, že to pro nás byl vlivem odkladů první soutěžní zápas, a zrovna proti Benešovu, který do divize sestoupil z třetí ligy a od kterého jsme očekávali vysokou kvalitu, jsme ten duel zvládli skvěle. Na úvod soutěže si myslím, že jsme předvedli dobrý výkon proti silnému soupeři, od něhož se můžeme odrazit do dalších utkání. Já osobně jsem jako útočník asi nemohl začít lépe než dvěma góly v prvním kole, ale na druhou stranu je vždy co zlepšovat.

Byl to váš první ostrý zápas „na třetí pokus“, dva předchozí byly odloženy kvůli nezpůsobilým terénům. Bylo na vás znát napětí z dlouhého čekání?

Určitě můžu mluvit za všechny z týmu, že jsme se na první zápas sezony těšili. Bohužel, jak říkáte, přišel až na třetí pokus, proto na nás byly zpočátku znát možná jakási nedočkavost a nervozita. Na druhou stranu jsme ho místo venku hráli na domácí půdě, čímž jsme také psychicky získali menší výhodu. Většina celků měla první kola odehraná a my jsme chtěli, aby se nám start do nového ročníku povedl. Jsem šťastný, že se to podařilo a můžeme se tak s pozitivní náladou připravovat na další zápasy.

Jak jste viděl vaše branky, které rozhodly o výsledku utkání?

První gól padl za standardní situaci, které se na tréninku snažíme nacvičit a v zápasech si jimi pomoci. Ze středu hřiště ji zahrál Patrik Langer centrem na hranici velkého vápna, kde jsem se snažil míč hlavou tečovat před vyběhnuvším brankařem. U míče jsem byl dříve a gólmana přehodil. Druhý gól jsem dal též hlavou, kdy jsem umístil míč do sítě před vyběhnuvším brankářem, jen tentokrát přišel centr z levé strany hřiště od Vojty Špatenky.

„Zabiják“ Tichý zařídil vítězný start. Letohrad i Vysoké Mýto trápí gólové sucho

Jste v mužstvu od střílení branek? Označil byste se za klasického kanonýra?

Není to tak dávno, kdy se mi podařilo vstřelit hattrick. V posledním zápase minulé sezony s Čáslaví, který jsme vyhráli 3:0, jsem všechny branky vstřelil právě já, ale častý jev to u mě nijak zvlášť není. Většinou jsem ale góly střílel a doufám, že ještě budu, po jednom či dvou (s úsměvem). Jelikož mám pozici hrotového útočníka, dávat góly je můj úkol a jsem rád, když se mi to daří. Můžu tím tak pomoci týmu k úspěchu.

Vzpomenete si na některé vaše vydařené střelecké počiny z minulosti?

Co mi určitě utkvělo v paměti, to byl můj gól ještě v České fotbalové lize proti Slovanu Liberec B. Z vlastní poloviny hřiště jsem vystřelil a překopl snad z padesáti metrů brankáře. Ten zápas jsem tím také rozhodl a my ho vyhráli.

Od Jiskry Ústí nad Orlicí se očekává, že se v letošním ročníku bude pohybovat na nejvyšších pozicích v divizní tabulce. Podepsal byste se pod takové ambice? Věříte, že váš tým má takovou sílu?

V minulém ročníku divize se nám po nevydařeném začátku nakonec povedla skvělá sezona. Zvláště pak jarní část, kterou jsme celkově vyhráli. Proto si myslím, že se od nás očekává něco podobného znovu. Já věřím, že celý náš tým má sílu i kvalitu něco podobného zopakovat a o nejvyšší příčky skutečně bojovat.

Příští týden vás také čeká atraktivní utkání MOL Cupu proti Viktorii Žižkov. Jak se těšíte na tento střet s profesionálním fotbalem a co od něho očekáváte?

Nesmírně se na něj těším. Jednak proto, že se můžeme porovnat s tak kvalitním týmem jako Viktorka je, ale hlavně očekávám velkou diváckou návštěvu. Vždycky se vám bude hrát lépe před zaplněnou tribunou, která vás v zápase povzbuzuje. Jen to samotné vás psychicky může hnát dost dopředu a já jsem toho zdárným příkladem. Pro takové zápasy to hraju. Baví mě užívat si tu atmosféru velkého fotbalu.

Na závěr z jiného soudku. Sparta, Slavia, nebo někdo třetí, jak vidíte letošní Fortuna:ligu a boj o titul?

Jako fanoušek Sparty odhaduji na první místo samozřejmě ji (s úsměvem). Ale určitě to nebude mít v boji o titul lehké. Na druhou stranu věřím, že síla jejich týmu je natolik velká, že dokáže zopakovat loňskou sezonu a pro titul si dojde podruhé za sebou.

Orlicko zaznamenalo v tomto kole i další zajímavé střelecké počiny. Není překvapením, že se o jeden z nich postaral Michal Čada z Helvíkovic, který třemi góly pomohl zdolat Rudoltice v okresní III. třídě. O soutěž výše se zadařilo Tomáši Vrabcovi z Brandýsa nad Orlicí, jeho hattrick pomohl Spartaku zdolat Rybník.