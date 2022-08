Potvrdit cennou výhru v Ústí nad Orlicí a „prodat“ získané sebevědomí, takový byl plán letohradských fotbalistů, kteří ve druhém divizním kole přivítali soupeře z Benátek nad Jizerou. Jenže ouha… To, co předtím získali venku, svěřenci Aleše Majvalda ztratili doma. Nepovedený závěr prvního poločasu je přišel doopravdy draho. Nejprve se prosadil Zabilanský a po klasickém „šatnáři“ Kommy byla pozice Letohradských před druhým poločasem ještě horší. Domácí sice po změně stran vynaložili značné úsilí na to, aby se vrátili do utkání, leč jejich ofenzivní hra byla tentokrát bezzubá a tři body se stěhovaly do středních Čech.

Jak skončila, tak začala. Choceňská rezerva naděluje také ve vyšší soutěži

Bezmála tři stovky diváků byly ve Vysokém Mýtě zvědavy na domácího premiéru kouče Martina Pulpita a jeho svěřenců. A dlouho to vypadalo, že bude vítězná a tým začne v soutěži konečně naplňovat papírové předpoklady. V závěru prvního poločasu se domácím povedla pěkná kombinační akce, Kopřiva uvolnil ideální přihrávkou Haladeie a ten si se zakončením věděl bez problémů rady. Těsný náskok se však Vysokomýtským po pauze nedařilo pojistit a v závěrečné čtvrthodině přišel průšvih. V 76. minutě se po rohovém kopu dostal mezi nedůsledně bránícími protihráči k hlavičce Valenta a gólman Černík se za míčem natahoval marně. A za dalších pět minut bylo ještě hůře, po rychlém výpadu hostů pálil Lupoměský přesně na vzdálenější tyč. A v hektickém závěru zápasu domácí fotbalisté přes tlak a několik závarů v šestnáctce cestu za vyrovnáním nenalezli, naopak z brejků mohli ještě inkasovat.

Do třetice nezdar. Ústí nad Orlicí rozhodně v Novém Bydžově nenarazilo na soupeře, jaký by nutně musel být nad jeho síly. Celkově nevýrazný zápas rozhodl po necelé hodině hry po rozehraném trestném kopu tvrdou střelou pod břevno domácí Blažek. Ústecká snaha o vyrovnání byla hodně bezzubá a ukončil ji přesnou hlavičkou Zvěřina.

2. KOLO:

Vysoké Mýto – Liberec B 1:2

Fakta – branky: 44. Haladei – 76. Valenta, 81. Lupoměský. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:3. Diváci: 270. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Trnka, Žák, Javůrek (74. M. Ráliš) – Mokrejš (66. Krotil), Dvořák, Tomášek (84. Valášek), Habrman, Kopřiva – Haladei (74. Hrubý).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Utkání podle mého názoru mělo z obou stran vysokou úroveň, nebojím se říci, že třetiligovou. My jsme zhruba do 70. minuty byli o něco lepším mužstvem, měli více brankových příležitostí, bohužel jsme z nich dokázali využít pouze jedinou. Soupeř nás potrestal při naší slabší desetiminutovce v závěru druhého poločasu, kdy po dvou hrubých individuálních chybách otočil skóre. My jsme na to nedokázali odpovědět a nedosáhli alespoň na vyrovnání. Podobně jako v Náchodě jsme doplatili na nízkou produktivitu. Pokud bychom proměnili šance, které si umíme vypracovat, vypadaly by výsledky obou zápasů úplně jinak.

Nový Bydžov – Ústí nad Orlicí 2:0

Fakta – branky: 59. Blažek, 85. Zvěřina. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 0:2. Diváci: 510. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jech – Skalický (79. Šafránek), Mikor, Špatenka, Langer – Hynek. Tulach (61. Tchanturia), Sokol (72. Pavlásek), Souček, Stránský – Tichý.

Evžen Kopecký, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: Utkání dvou rozdílných poločasů. My jsme byli v první půli aktivnější, sebevědomější a vypracovali si tři situace, z nichž se dalo skórovat, ale bohužel se to nepodařilo. Za zmínku stojí především střela Součka, kterou zastavila tyč. Po změně stran jsme chtěli hru ještě vystupňovat, ale všechno rozhodla precizně zahraná standardní situace domácích, po níž šli do vedení. My až na jednu možnost v závěru nenašli na jejich obětavou hru odpověď. Na konci, kdy jsme šli na riziko, soupeř potvrdil svoje vítězství.

Letohrad – Benátky nad Jizerou 0:2

Fakta – branky: 39. Zabilanský, 45. + 1. Komma. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 3:3. Diváci: 140. Poločas: 0:2. Letohrad: Martinovský – Lorenc, Jiřánek, Kail, Šplíchal (87. Štusák) – Hýbl (72. Pokorný), Štěpán, Zbudil, Hiller (87. Faltejsek) – Kabourek, Klímek (59. Chládek).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Do první branky hostů se hrálo vyrovnané utkání, kdy jsme byli opticky více na míči a Benátky nám hrozili z brejků. Jednu takovou situaci využily ve 39. minutě. Zápas se rozhodl v závěru prvního poločasu, kdy jsme po zbytečné standardce dostali druhou branku. Druhý poločas si soupeř hlídal, chodil do nebezpečných brejků a pro nás je prohra 0:2 ještě milosrdná. Zápasy s takhle kvalitním týmem nám odkrývají naše slabiny a já věřím, že se do dalších utkání ponaučíme a budeme konkurenceschopnější.