„Vyrovnané utkání jsme rozhodli v prvním poločase, kde jsme byli neskutečně produktivní. Dostali jsme se rychle do vedení po rohovém kopu. Soupeř hrál směrem dopředu velmi dobře a byl hodně nebezpečný. Dokázali jsme ale jeho útoky ubránit a postupně přidali další dvě velmi pěkné branky. Po přestávce jsme chtěli hru kontrolovat a v klidu zápas dohrát. Bohužel jsme si to lehce zkomplikovali a dovolili hostům vstřelit branku. Ti se nadechli a měli snahu vývoj zdramatizovat, to jsme jim však nedovolili a utkání dovedli do vítězného konce. Z pohledu naší produktivity je vítězství zasloužené, herně nám to trochu skřípalo,“ uvedl trenér Jiskry Vladimír Chudý.

Šlágr kola vyzněl těsně pro Libchavy a ty začínají konkurenci mizet v dáli

Atraktivní přestřelku sledovalo publikum ve Vysokém Mýtě a znovu odcházelo zklamáno, neboť domácí prohráli na svém trávníku potřetí na podzim. Doplatili přitom na špatné vstupy do obou poločasů. V tom prvním nabrali v souboji s Velkými Hamry dvougólové manko, které se jim sice do přestávce podařilo snížit, jenže ledva začala druhá půle, lovil gólman Zavřel balon ze své sítě znovu. A tahle historie se potom opakovala: opět kontaktní trefa domácích a opět odskočení soupeře do dvoubrankového vedení. Poslední naději vykřesal v 86. minutě z pokutového kopu Tomášek, ale ani pětiminutové nastavení Vysokému Mýtu zápas nezachránilo ani na remízu.

„Z naší strany povedené utkání se špatným koncem. Hosté potvrdili obrovskou ofenzivní kvalitu a trestali i nepatrná zaváhání v naší obraně. Celému týmu patří přes porážku pochvala za nasazení a chuť porvat se s nepříznivě se vyvíjejícím zápasem,“ vyjádřil se trenér Filip Klapka.

Pardubice částečně odčinily velvarské fiasko. Dole v tabulce to ale houstne

Bitva Nového Bydžova s Letohradem dopadla úspěchem pro reprezentanta Královéhradeckého kraje. Divoký úvod nabídl rychlé vedení domácích, na penaltovou trefu Voldána ale vzápětí odpověděl Václavek. Vstupy do obou poločasů vycházely Bydžovským skvěle, protože hned v první minutě druhého totiž Voldán rozhodl o vítězství svého mužstva.

„Začátek nám nevyšel a po nařízené penaltě jsme prohrávali od druhé minuty. Před kluky smekám za to, jak zareagovali, brzy se nám podařilo vyrovnat a do konce prvního poločasu jsme byli lepším týmem. Dokonce se nám podařilo vstřelit vedoucí branku, ale pro údajný ofsajd nebyla uznána. Druhý poločas jsme začali stejně špatně jako první a po rychle rozehrané standardní situaci jsme dostali druhý gól. To nás na chvíli vykolejilo, ale postupem času jsme domácí zatlačili, vypracovali si dobré šance, ale bohužel jsme žádnou neproměnili,“ hodnotil kouč Aleš Majvald.

9. kolo:

Ústí nad Orlicí – Dobrovice 3:1

Fakta – branky: 10. Souček, 28. Stránský, 41. Tichý – 54. Volf. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 1:4. Diváci: 250. Poločas: 3:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Stránský, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Špatenka, Souček, Hynek (81. Kozák) – Bednář (81. Sokol), Tichý (70. Vašek), Faltus (90. Paata).

Vysoké Mýto – Velké Hamry 3:4

Fakta – branky: 32. Štěpánek, 55. J. Dvořák, 86. Tomášek z pen. – 16. Svrček, 23. Munzar, 48. Vyčítal, 64. Linka. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 1:4. Diváci: 120. Poločas: 1:2. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka (80. P. Dvořák), Lněnička, Kadrmas – Žahourek (80. Žák), J. Dvořák, Habrman (67. Šplíchal), Tomášek, Kopřiva – Štěpánek.

Nový Bydžov – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 2. z pen. a 46. Voldán – 5. Václavek. Rozhodčí: Zima. ŽK: 2:2. Diváci: 165. Poločas: 1:1. Letohrad: Janůj – Linhart, Kail, Václavek, Štěpán (83. Dvorský) – Knespl (73. Brabec), Macek, Zbudil (73. Nágl), Chládek, Hiller (83. Kadlec) – Kabourek.