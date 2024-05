Krok za krokem ústecký tým míří ke splnění svého velkého cíle. Zatím se v jarních bojích v divizní skupině C nenašel soupeř, který by Jiskru připravil byť o jediný bod, byť to občas bylo s „odřenýma ušima“. Předseda klubu ROMAN LANGER si cení toho, že svěřenci trenéra Vladimíra Chudého dokážou překlopit na svoji stranu i zápasy, které se neodehrávají zrovna podle ústeckých not.

Myslím, že jste si před startem jarní části ani nemohli namalovat ideálnější scénář než ten stávající, že po osmi kolech budete bez jediné ztráty a navíc tak výrazně odskočíte konkurenci, že…

Osm odehraných utkání a 24 získaných bodů, to se samozřejmě hodnotí pěkně, i když předvedená hra nebyla vždycky úplně taková, jak bychom si představovali. Výsledky ale jsou a to je nejdůležitější. Místy byla znát určitá svázanost, kdy kluci cítili zodpovědnost, které na ně dolehla, vyhrávali jsme třeba 2:1, ale vyhrávali. S maximálním ziskem panuje velká spokojenost, zbývá sedm zápasů a čistě matematicky řečeno, čtrnáct bodů znamená jistý postup, to jsou čtyři výhry, dvě remízy, jedna prohra, co si můžeme dovolit…

Jako klíčová se jeví skutečnost, že k vítězství dokážete dovést i takové duely, jež se nevyvíjejí ve váš prospěch.

Je to tak. Častokrát jsme na jaře otáčeli zápas, kdy jsme prohrávali 0:1. Z mužstva je cítit síla, je na něm vidět odhodlání, táhneme všichni za jeden provaz. Fotbal je kolektivní sport a kolektiv vítězí.

Nyní vám vychází všechno na co sáhnete, přitom pokud zavzpomínáme na dva roky staré události, kdy jste sestupovali z třetí ligy, tak tehdy vám naopak nevycházelo vůbec nic. Fotbalový život se zkrátka umí rychle proměnit…

My si tu sezonu tehdy skutečně odtrpěli od začátku do konce, když jsme naopak pořád prohrávali o gól. Stále si myslím, že jsme měli snad nejsilnější tým, co v Ústí kdy byl, ale nefungovalo to dohromady. Hráli jsme fotbal, na pohled to vypadalo pěkně, ale nedávali jsme branky, potřebný účel tam nebyl a propadli jsme se do křeče.

Zpět do současnosti. Je to tak, že psychika je teď naopak silnou stránkou mužstva?

Psychická odolnost je skvělá, řekl bych, že jak u hráčů, tak u realizačního týmu. Je to znát na tom, že když se nám třeba úplně nedaří, tak se kluci o poločase v kabině povzbudí, někdy si i vynadají, to k tomu patří, trenér je taky vypucuje, ale potom jdou zase do boje a dokážou zápasy zlomit na svoji stranu.