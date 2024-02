Vysokomýtský fotbal a zimní změny. Padlo dokonce slovo zemětřesení

Třetím do party regionálních zástupců v divizní soutěži fotbalistů, jejichž situaci v zimní přípravě si přiblížíme, je celek SK Vysoké Mýto. Pátý celek podzimní tabulky by v odvetách nepochybně rád zaútočil na ještě vyšší pozice, jenže v jaké to bude sestavě, to je prozatím do značné míry zahaleno rouškou tajemství. Zřejmé ale je, že obměn oproti první polovině sezony nebude zrovna málo.

SK Vysoké Mýto vs. FC Hlinsko. | Foto: Deník/Radek Halva

Co se nezměnilo, to je jméno hlavního kouče, mužstvo nadále vede FILIP KLAPKA. Co se týče samotné přípravného období, podle jeho slov doposud běží bez podstatnějších zádrhelů. „Příprava probíhá podle plánu. Využíváme hřiště s umělým povrchem v Chocni, Černilově a Pardubicích. Zimní období tak máme tradičně celkem rozlítané," připomíná Klapka, že klub nemá k dispozici hřiště s umělým povrchem a musí pracovat v areálech v bližším či vzdálenějším okolí. Letohrad divizi bez boje nevzdá. Na jaře budeme silnější, věří kouč Majvald Což platí i o přátelských duelech, zatím mají Vysokomýtští za sebou dva. Na hřišti divizního Žďáru nad Sázavou zvítězili po dvou proměněných pokutových kopech 2:1. „Více než vítězství nás v tomto případě těšily chuť a kvalita, s kterou jsme utkání odehráli," pochvaloval si Klaplka. O týden později zdaleka tak spokojen nebyl, neboť jeho svěřenci podlehli na umělé trávě v Ohrazenici vysoko 0:4 třetiligovým Živanicím. Další testovací duely odehrají proti Ždírci nad Doubravou, Chlumci nad Cildinou a Havlíčkovu Brodu, o následujícím víkendu je však čeká jiná součást zimní přípravy. „V tomto týdnu máme od 7. do 11. února v plánu soustředění ve Strážném u Vrchlabí," přibližuje nadcházející společnou akci trenér Klapka. Zima u divizního lídra. V Ústí jedou podle plánu, ne však úplně podle představ Jeho hlavní starostí je ovšem v těchto dnech složení kádru, neboť absencí oproti podzimu zatím počítá více, než by bylo zdrávo. „V kádru u nás dochází doslova k zemětřesení. Z různých důvodů totiž skončila hned čtveřice fotbalistů a další dva se kvůli zranění ještě nezapojili," vysvětluje vysokomýtský kormidelník. Jakkoli má před sebou ještě více než měsíc přípravy před prvním ostrým duelem o mistrovské body (9. března doma proti Novému Bydžovu), tak to pro něho pochopitelně není optimální pozice. „Snažíme se pracovat celoročně na kvalitní fyzické a taktické připravenosti mužstva, tudíž největším úkolem do začátku jarní části bude přivést ještě nějaké hráče…," dodal Filip Klapka.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu