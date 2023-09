DIVIZE /FOTOGALERIE/: Souboj Vysokého Mýta s Hlinskem byl zápolením rivalů, kteří se pozvolna probouzejí k životu. Hosté z Vysočiny před týdnem ukončili dlouhou sérii porážek, domácí vyhráli třikrát v řadě a brousili si zuby na čtvrtý zářez. Leč „brousek“ nezafungoval dobře a diváci odcházeli domů nespokojeni s výsledkem i předvedenou hrou.

SK Vysoké Mýto vs. FC Hlinsko. | Foto: Deník/Radek Halva

Svěřenci Filipa Klapky produkovali bezzubý fotbal a proti zformované defenzívě soupeře si nedokázali vytvořit pořádnou střeleckou příležitost. Navíc vyráběli díry ve vlastní obraně, čehož Hlinečtí dvakrát využili ještě do poločasu. Po změně stran se na kopačkách domácích postupně usadila bezradnost a když v 71. minutě po skrumáži ve vápně napálil balon pod břevno Křižák, bylo vymalováno, sečteno a podtrženo. Hlinsko potvrdilo svoji zlepšenou formu, zato Vysoké Mýto se „vrátilo v čase“. „I s odstupem času se mi hledají těžko slova, jaká by zhodnotila vystoupení, které jsme v tomto zápase předvedli. Svým přístupem jsme hostům vítězství hodně usnadnili. Touto cestou se omlouvám všem, kteří nám fandili,“ povzdechl si zklamaný kouč Filip Klapka.

Fotbalisté Letohradu v minulém kole poprvé v sezoně vyhráli a slibovali si, že se od tohoto úspěchu odrazí k lepším zítřkům, a to nejlépe hned na půdě Trutnova, kterému start do soutěže také nevyšel podle představ. Ovšem realita se z pohledu hostů rychle proměnila v kruté vystřízlivění. Trutnovští dali na poslední nepovedené výkony zapomenout a výrazně jim pomohl skvělý vstup do zápasu, když v 17. minutě vedli 2:0 a poločas vyhráli 4:1. „Nemá žádnou cenu se vymlouvat na absence hráčů. Střetnutí jsme, co se týká obranné fáze, vůbec nezvládli. Dělali jsme laciné chyby při přechodu do útoku, špatně jsme reagovali po ztrátě míče a byli málo důrazní. Jak jsme před týdnem zápas jako tým zvládli, tak tentokrát naopak jako tým propadli,“ uvedl trenér Aleš Majvald.

Ústeckoorlická Jiskra, ta je v sezoně nadále bodově stoprocentní. Lídr tabulky vyhrál přesvědčivě 3:0 na půdě Nového Bydžova a po utkání ho jistě potěšila také zpráva o první ztrátě rivala z Benátek nad Jizerou. Na čele pořadí se tak s plným počtem bodů osamostatnil. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, pomohl nám rychlý gól hned v jeho úvodu, který pak určil směr celého prvního poločasu. Soupeř se soustředil převážně na obranu a dopředu nebyl moc nebezpečný. Podařilo se nám vstřelit do přestávky druhou branku a další dvě velké šance jsme ještě neproměnili. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu jako první, domácí jen bránili a dopředu toho moc nepředvedli. Vstřelili jsme třetí gól, další příležitosti zůstaly nevyužity, zaslouženě jsme vyhráli a získali tři body,“ byl spokojen ústecký kormidelník Vladimír Chudý.

7. kolo:

Vysoké Mýto – Hlinsko 0:3

Fakta – branky: 27. Formáček, 31. Straka, 71. Křižák. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 2:0. Diváci: 130. Poločas: 0:2. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Trnka (75. Valášek), Lněnička, Kadrmas – Žahourek, J. Dvořák, Habrman (46. Kopřiva), Tomášek (64. Javůrek), Šplíchal (75. Švejda) – Štěpánek (64. P. Dvořák).

Nový Bydžov – Ústí nad Orlicí 0:3

Fakta – branky: 8. a 62. Sokol, 40. Bednář. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 4:2. Diváci: 245. Poločas: 0:2. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Kozák (76. Skalický), Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (76. Boštík), Špatenka, Sokol (64. Faltus) – Bednář, Tichý (64. Vašek), Souček.

Trutnov – Letohrad 6:1

Fakta – branky: 10. Štěpánek, 17. Trávníček, 32. a 42. Horčička, 66. Čechovič, 90. Duch – 44. Lorenc. Rozhodčí: Barcuch. ŽK: 1:2. Diváci: 186. Poločas: 4:1. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Dvorský, Kail, Václavek (11. Lorenc) – Nágl, Linhart, Štěpán (74. Hiller), Chládek (74. Štusák), Knespl – Kabourek.