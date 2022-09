Ve Vysoké Mýtě se v sobotu slavilo 120 let fotbalu. Na stadion při této příležitosti zavítalo více než šest stovek diváků a ti byli hlavně zvědavi, jak ke slavnostní náladě přispěje tamní áčko, které svými výsledky zatím zůstává daleko za očekáváním. Tentokrát to byla jiná písnička.

Dílem to bylo proto, že rival z Brandýsa nad Labem nekladl téměř žádný opor. A hlavně domácím fotbalistům konečně vyšel nástup do zápasu, za čtvrt hodiny vedli 3:0 a tím hosty srazili do kolen. Zbytek utkání byl jenom otázkou výše skóre, jež nakonec nemělo daleko do dvouciferné podoby. Radost z výsledku a pohodového postupu měli i Josef Vondráček a Miroslav Potůček, významné osobnosti historie vysokomýtské kopané, které předseda Výkonného výboru KFS Pardubice René Živný uvedl do síně slávy krajského fotbalu.

To v nedalekém Ústí nad Orlicí bylo po posledním hvizdu rozhodčího ke slavnostní atmosféře hodně daleko. Jiskra nenavázala na dvě předchozí výhry a trestuhodně odevzdala body průměrné Dobrovici. Ta se stává katem regionálních celků, o týden dříve si vyšlápla i na Vysoké Mýto.

Možná by se všechno vyvíjelo jinak, kdyby hned v 5. minutě po trestném kopu Součka vyraženém gólmanem pálil dobíhající Mikor jinam než vysoko nad odkrytou branku. I tak se hrálo převážně na polovině hostů, o vedoucí trefu se postaral po centru Langera nadvakrát Tichý. Hosté vyrovnali „ z čistého nebe“ po standardní situaci. Ústí potom upadlo do herní křeče a snad na jednu dvě výjimky si nebylo schopno vypracovat výraznější příležitost. A závěrečná desetiminutovka, tak ta byla z jeho pohledu hrůzná. V 84. minutě gólman Jech při výkopu od branky napálil clonícího hráče, hosté po následných zmatcích trefili nejprve tyč a následně Herzán mířil přesně. Hektická snaha Jiskry vydolovat alespoň bod přinesla hostům možnost ještě jednou nachytat obranu na švestkách a Kohout vystavil domácím definitivní účet.

Úspěšný byl výjezd Letohradu na půdu tradičního rivala do Náchoda. Vítězství svěřenců Aleše Majvalda se zrodilo v tříminutovém úseku v závěru prvního poločasu, kdy se v zakončení dvakrát prosadil Tomáš Kabourek a postaral se o obrat skóre, neboť hosté zkraje inkasovali. Disciplinovanou a zodpovědnou hrou po změně stran potom hodnotný výsledek ustrážili.

Náchod – Letohrad 1:2

Fakta – branky: 13. Světlík – 39. a 41. Kabourek. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:2. Diváci: 160. Poločas: 1:2. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Nágl, Kail, Macek – Lorenc, Hiller (46. Hýbl), Zbudil (88. Kadlec), Chládek (72. Boura), Šplíchal (90. + 2. Klímek) – Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Určitě nejsem spokojen se vstupem do utkání a další lacinou brankou, kterou jsme obdrželi. Kluky ale musím pochválit, jak na inkasovaný gól reagovali, protože náš výkon od dvacáté minuty do konce poločasu byl velice dobrý. Zaslouženě jsme vyrovnali a vedoucí branka před poločasem byla příjemným bonusem. Druhý poločas už byl hodně o soubojích a fotbal se příliš nehrál. Jistě bych si představoval, že druhou polovinu zápasu budeme více hru kontrolovat a budeme silnější na míči, ale i tak si získaných třech bodů moc vážíme.

Vysoké Mýto – Brandýs nad Labem 8:0

Fakta – branky: 10., 13. z pen. a 56. Mokrejš, 4. a 29. Haladei,40. Kopřiva, 65. Hrubý, 83. Benda. Rozhodčí: Fišer. Hráno bez karet. Diváci: 610. Poločas: 5:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek (71. Trnka), Javůrek – Mokrejš (61. Habrman), Wimmer, Tomášek, Kopřiva (71. Benda), Velinský (61. Kabrhel) – Haladei (46. Hrubý).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Koncentrace, nasazení, agresivita, kvalitní fotbalové akce, efektivita při proměňování vypracovaných šancí. Z toho všeho vyplynul výsledek, který byl důstojným příspěvkem k sobotním oslavám 120 let fotbalu ve Vysokém Mýtě. Samozřejmě nám hodně pomohl vydařený začátek, kdy jsme během patnácti minut vstřelili tři góly. To zamává s každým soupeřem. Věřím, že na tento výkon navážeme v příštím kole v Trutnově.

Ústí nad Orlicí – Dobrovice 1:3

Fakta – branky: 25. Tichý – 34. Pečinka, 83. Herzán, 85. Kohout. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:2. Diváci: 220. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Jech – Pavlásek, Špatenka, Mikor, Langer – Hynek, Sokol, Tchanturia, Tulach (76. Šafránek) – Souček, Tichý.

Evžen Kopecký, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jsme zklamaní. Po dobrém výkonu v Hlinsku jsme na tento výsledek bohužel nenavázali. Zápas jsme sice rozehráli dobře a ujali se vedení zásluhou Tichého, ale chyby, které jsme v tomto utkání vytvořili, soupeř nekompromisně potrestal. Je to velká škoda, ale ten, kdo střetnutí viděl, musí uznat, že se kluci vydali a dali do něho všechno. Pohříchu přes náš velký tlak ve druhém poločase nás srážely nedostatečná kvalita v zakončení a naše chyby, z nichž se snad poučíme. Tím pádem podle mého názoru vyhrál šťastnější tým. Musíme porážku hodit za hlavu a dál pracovat, za týden je další těžký zápas, v němž budeme chtít výsledkový propadák napravit.