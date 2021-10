Způsobilo to víkendové kolo, v jehož rámci Kolín poslal domů s půltuctem soupeře z Letohradu a Vysokomýtští horko těžko v poslední minutě zachraňovali v Benátkách nad Jizerou aspoň bod.

Benátky nad Jizerou – Vysoké Mýto 1:1

Fakta – branky: 39. Šimeček – 90. Dvořák. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (88. Wimmer). Diváci: 150. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka, Fišer, Stránský (76. Tomášek) – Wimmer, Dvořák, Velinský (62. Mokrejš), Kopřiva, Habrman (62. Valášek) – Šumský (62. Rezek).

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Na půdě doma neporažených Benátek se nám nepodařilo zopakovat výsledek, ale hlavně výkon z minulého týdne proti Libiši. První poločas byl z naší strany bez pohybu a nápadu. Domácí velice kvalitně bránili a prakticky nám nedovolili ohrozit jejich branku. Když se k tomu přičte fakt, že jsme pět minut před koncem poločasu nepohlídali rohový kop, šlo se do kabin veseleji soupeři. Ve druhém poločase nám pomohla střídaní k větší aktivitě směrem do ofenzívy. Ale stále jsme se nemohli přes dobře organizovanou obranu dostat do vyložené šance. Když to vypadalo, že utkání skončí nejtěsnějším rozdílem, začalo být rušno před oběma brankami. Pět minut před koncem domácí nevyužili naší hry vabank a v jasné tutovce nedokázali zápas rozhodnout. Dvě minuty před koncem byl vyloučen po druhé žluté kartě Wimmer a opět se zdálo být rozhodnuto. Kluci ovšem nesložili zbraně a v poslední minutě se radovali z vyrovnání po krásném centru Rezka a na zadní tyči zakončujícího Dvořáka. V utkání, které celkově moc příležitostí nenabídlo, se nakonec body dělily.

Kolín – Letohrad 6:2

Fakta – branky: 42. a 48. Sodoma, 21. Čapek, 27. Štancl z pen., 37. Valenta, 76. Vojta – 13. Zbudil, 81. Kabourek. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 1:4. Diváci: 130. Poločas: 4:1. Letohrad: Martinovský – Kail, Kundrt (61. Chládek), Nágl, Šponar – Lorenc, Zbudil (61. Krejčí), Štěpán, Hiller – Kabourek, Počtýnský (61. Šplíchal).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Myslím, že do třetí branky domácích to bylo vyrovnané utkání a my jsme byli nebezpečnější. Bohužel po obdrženém třetím gólu se naše hra rozsypala a do konce utkání jsme pak tahali za kratší konec. Za mě to je škoda, protože úvod zápasu byl z naší strany kvalitní a chyběla tam jen druhá branka, která by domácí ještě více znejistěla. Musím ale říci, že jsme se utkali se zatím nejkvalitnějším protivníkem a Kolín vyhrál naprosto zaslouženě. Takhle kvalitní soupeř nás svlékne donaha a přesně ukáže, kde máme rezervy. Teď je jen na nás, jak na to dokážeme reagovat.