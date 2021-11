Podzimní polovinu mistrovské sezony o posledním říjnovém víkendu zdárně završili účastníci divizní skupiny C. Pro reprezentanty orlického regionu to nebyla derniéra úspěšná, neboť se z venkovních stadionů vraceli bez přírůstků na bodových kontech.

A oba to zákonitě mrzelo.

Vysoké Mýto přišlo ve Velkých Hamrech o půlmistrovský primát, který by mu jistě slušel, vždyť na nejvyšší pozici strávilo valnou část podzimu. Jenže na závěr si nechalo svoje nejméně vydařené vystoupení ze všech patnácti. A protože jeho konkurent z Kolína se ve svém duelu s Čáslaví nikterak nemazlil a naložil ji pětigólový výprask, přezimují svěřenci Františka Dvořáka druzí. I tento počin si však zaslouží potlesk, ukázali totiž velkou fotbalovou kvalitu.

Letohrad na podzim nedokázal vyhrát na půdě soupeře a na tomto konstatování se nic nezměnilo ani v Kosmonosech. Výkon nebyl úplně špatný, ale užitek neměl.

Velké Hamry – Vysoké Mýto 4:1

Fakta – branky: 13., 36. a 54. Žitka, 78. Štěpánek – 52. Šumský. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:2. Diváci: 95. Poločas: 2:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Trnka (65. Valášek), Fišer (65. Velinský), Stránský – Javůrek (59. Kopřiva), Dvořák, Tomášek (59. Rezek), Wimmer (87. Mokrejš), Habrman – Šumský.

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Poslední podzimní utkání se nám nepovedlo jak výsledkově, tak zejména herně. Domácí fotbalisté byli soustředěnější od úvodu zápasu a dokázali dokonale využít našich chyb a nedůrazu v defenzivě. Po vcelku povedeném podzimu jsme se rozloučili nejhorším výkonem v této části sezony.

Kosmonosy – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 6. Fabián z pen., 17. Žižka – 39. Kabourek. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (86. Macek). Diváci: 120. Poločas: 2:1. Letohrad: Martinovský – Kail, Nágl, Macek, Šponar – Hiller (70. Šplíchal), Zbudil (70. Boura), Chládek, Krejčí – Kabourek, Počtýnský (64. Lorenc).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: V úvodu zápasu jsme měli problém se středem hřiště, kde se nám nedařilo získávat druhé míče a jednoduchý fotbal domácích nám dělal problémy. Z toto pramenily zbytečná penalta, špatně dohraná standardní situace a prohrávali jsme 0:2. Po vystřídání klíčového hráče domácích Fabiána jsme se dostali do tlaku a před poločasem jsme zaslouženě snížili. Druhý poločas to bylo dobývání kosmonoské branky, ale domácí pozorně bránili a chodili do nebezpečných brejků. Přes závěrečný tlak se nám bohužel vyrovnat nepodařilo. Pro nás je určitě důvodem k zamyšlení proč nedokážeme bodovat ve venkovních utkáních, které jsou vyrovnané, nebo jsme v nich dokonce lepší. Věřím, že v jarní části ukážeme posun a z venku začneme vozit body.