DIVIZE: Start mistrovské fotbalové sezony poznamenala nepřízeň počasí. Úvodní boj o body mají za sebou jen dva ze tří divizních zástupců Orlicka a výsledkově to tedy nedopadlo bůhvíjak. Ústeckoorlická Jiskra o víkendu nehrála, její zápas v Turnově byl jedním z těch, který musel být kvůli nezpůsobilému terénu odložen.

Divize C: Velké Hamry vs. Letohrad. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Osmdesát minut. Tak dlouho trvala naděje letohradských fotbalistů, že se hřiště Velkých Hamrů neodejdou s prázdnou. Potom ovšem přišel pokutový kop, následně ještě pojistka a hostům zbyly oči pro pláč. „Věděli jsme, že se utkáme s týmem, který má za sebou výbornou přípravu a disponuje velikou kvalitou. V prvním poločase jsme Hamry až na několik centrů drželi daleko od branky a sami měli jsme zajímavé šance. Po změně stran jsme se místy dostali pod velký tlak, ale i díky obětavosti kluků drželi nerozhodný výsledek až do 80. minuty. Tehdy jsme ale špatně řešili situaci ve velkém vápně a z penalty šli domácí do vedení. Bohužel hned za čtyři minuty jsme dostali druhou branku po standardní situaci a zbytek utkání si soupeř zkušeně pohlídal. Mrzí mě, že oba góly jsme inkasovali po standardních situacích, když všechny možnosti ze hry jsme zvládli ubránit. Věřím, že to pro nás bude ponaučení do dalších zápasů,“ hodnotil podzimní premiéru letohradský trenér Aleš Majvald.

Start bude náročný, ale chceme navázat na závěr jara, hlásí letohradský trenér

Vysoké Mýto s několika novými tvářemi v základní sestavě si slibovalo, že nová sezona přinesla především podstatné zvýšení gólové produktivity, což byla v předchozím ročníku Achillova pata týmu. Krajské derby proti chrudimskému béčku však v tomto směru žádané zlepšení nepřineslo. Což o to, příležitostí neměli domácí málo, jednu z nich jim hostující Gregovský překazil „červeným“ faulem, ale ani výhoda jednoho muže v poli se na ukazateli skóre neprojevila. Vzhledem k průběhu utkání jde z vysokomýtského pohledu o ztrýtu dvou bodů na začátku soutěže. „Celozápasová převaha, velké množství standardních situací, dostatek gólových šancí, třicet minut přesilovka. Nic z toho nám ale ke třem bodům bohužel nepomohlo,“ kroutil hlavou trenér Filip Klapka.

Náš cíl je vždy stejný. Vyhrávat, říká na startu sezony vysokomýtský kouč Klapka

DIVIZE – skupina C, 1. kolo:

Vysoké Mýto – Chrudim B 0:0

Fakta – rozhodčí: Machýček. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (64. Gregovský). Diváci: 105. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, J. Dvořák, Lněnička, Kadrmas – Javůrek (66. Velinský), Tomášek, Šplíchal (60. Žahourek), Kopřiva (73. Valášek) – Habrman, Štěpánek.

Velké Hamry – Letohrad 2:0

Fakta – branky: 81. Linka z pen., 85. Roll. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:3. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Letohrad: Janůj – Jiřánek (69. Knespl), Kail, Nágl, Macek – Štěpán, Brabec, Chládek (76. Linhart), Zbudil (69. Lorenc), Hiller – Kabourek (86. Kadlec).

Turnov – Ústí nad Orlicí odloženo

Dobrá příprava je jedna věc, samotná soutěž druhá, říká ústecký trenér Chudý