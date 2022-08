Zdálo se, že po minulém suverénním vítězství v Chrudimi najeli vysokomýtští fotbalisté na koleje, které povedou předpokládaným směrem, tedy na přední pozice divizní tabulky. Stačil však týden a je tu další zklamání. Nováček z Dobrovice by při veškeré úctě neměl být soupeřem, jenž by měl svěřencům Martina Pulpita způsobit neřešitelné potíže. Jenže nevýrazný výkon v prvním poločase korunovali po půlhodině hry hrubkou, kterou snadno potrestal dobrovický Herzán, a po změně stran museli dotahovat. To se jim díky zvýšené aktivitě podařilo, když se hlavou prosadil Kopřiva. Jenže v 87. minutě srazili hosté střelu domácího Bičištěho v šestnáctce rukou a nařízený pokutový kop proměnil Sedláček. Červená karta pro kapitána Dvořáka za urážku rozhodčí Kovářové byla jenom trpkou tečkou za nevydařeným vystoupením.

Krajské fotbalové výsledky: Souboj neporažených pro Ředice, Libišany nadělovaly

Letohrad se potřeboval rehabilitovat za předchozí výsledkově nepovedenou sérii, ale ani doma proti Velkým Hamrům nezačal podle vlastních představ. Na konci úvodní desetiminutovky se hosté povedenou kombinací dostali do pokutovém území a tam si prostor k zakončení našel nedůsledně krytý Černý. Domácím dlouho trvalo, než se z tohoto úderu vzpamatovali, postupem času se však přece jenom začali více dostávat do hry a ve druhém poločase šli s odhodláním za vyrovnáním. Vyústění našlo jejich snažení v 72. minutě, kdy se prosadil Šplíchal a rozhodl o konečné dělbě bodů, protože o vítěznou trefu usilovali oba protivníci marně.

Kdo by to byl řekl… Hlinsko nastupovalo do krajského souboje s nedávným třetiligistou z Ústí nad Orlicí coby lídr divizní skupiny C po třech odehraných kolech. Však se také na atraktivní duel i v sychravém počasí vydalo skoro půl tisícovky diváků. Hrdinou duelu však nebyl nikdo z domácích, nýbrž ústecký kapitán Jan Souček, který dvěma zásahy v rozmezí osmi minut prvního poločasu zajistil Jiskře výhru.

Hlinsko – Ústí nad Orlicí 0:2

Fakta – branky: 24. a 32. Souček. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 2:2. Diváci: 450. Poločas: 0:2. Ústí nad Orlicí: Jech – Pavlásek, Špatenka, Mikor, Langer – Hynek (87. Leníček), Tchanturia (85. Krátký), Sokol, Stránský – Souček, Tichý (90. + 2. Šafránek).

Evžen Kopecký, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Musím poděkovat celému týmu. Jeli jsme do Hlinska s respektem, ale také s určitým záměrem, který vyšel do puntíku. Jsme zase o kousek dál v důvěře mezi hráči a realizačním týmem, což je z mého pohledu nejdůležitější. Kluci si sáhli na dno, vůbec to nebylo jednoduché. Musím vyzvednout Honzu Pavláska, který letos naskočil poprvé v základu, a především především Honzu Součka, kterému břevno zhatilo hattrick.

Dobrovice – Vysoké Mýto 2:1

Fakta – branky: 32. Herzán, 87. Sedláček – 79. Kopřiva. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (90. + 1. Dvořák). Diváci: 180. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Žák (70. M. Ráliš), Javůrek – Mokrejš (73. D. Ráliš), Dvořák, Tomášek (70. Wimmer), Kopřiva, Habrman (58. Hrubý) – Haladei (73. Valášek).

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: Řekl bych, že je umění prohrát takový zápas. Z prohry jsem obrovsky zklamaný. Snad osmdesát minut se hrálo na polovině domácích, držení míče bylo tak 80 – 20 v náš prospěch, ale výsledkem je přesto porážka. V prvním poločase byla naše převaha bohužel jen platonická, bez potřebného důrazu a nasazení a s málem vytvořených brankových příležitostí. Navíc jsme fatální hrubkou darovali domácím vedení. Po změně stran jsme soupeře skoro nepustili za polovinu, ale z vytvořených šanci proměnili pouze jednu. V samotném závěru zápasu přišel pokutový kop a zůstali jsme bez bodu. Soupeř si za to, co předvedl, vyhrát nezasloužil.

Letohrad – Velké Hamry 1:1

Fakta – branky: 72. Šplíchal – 9. Černý. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:2. Diváci: 135. Poločas: 0:1. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Nágl, Kail, Macek – Lorenc, Hiller (74. Boura), Zbudil, Chládek (66. Hýbl), Šplíchal (87. Kadlec)– Kabourek (87. Klímek).

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Vstup do utkání nám vyšel, byli jsme aktivní a měli hru pod kontrolou. Bohužel jsme nedohráli jednoduchou situaci v našem vápně a soupeř šel do vedení. Kluci ale dál hráli aktivně a vytvářeli si šance, bohužel se nám je nedařilo proměnit. Začátek druhé půle už byl z naší strany horší a Hamry tam měli dvě velice dobré příležitosti, kdy mohly odskočit do dvoubrankového náskoku. To, že jsme je přežili bez úhony, bylo rozhodující pro výsledek, protože se nám podle mě zaslouženě podařilo vyrovnat a utkání skončilo spravedlivou remízou. Pro nás to byl poučný zápas z důvodu, že nesmíme podcenit jedinou situaci a vše dohrávat, dokud rozhodčí nepískne, a že dokážeme hrát herně vyrovnané utkání s tak kvalitním týmem, jaký Velké Hamry mají.