Vysoké Mýto? Na jaře to nejlepší. Ústecká Jiskra si hýčká osmibodový polštář

DIVIZE /FOTOGALERIE/ Další balvan pryč z cesty. Fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí pokračují ve své jarní spanilé cestě za postupem. Znovu to z jejich strany nebyla žádná procházka růžovým sadem. Pražské Spoje šly po necelých šesti minutách po pěkné střele Ladry do vedení a na těžkém podmáčeném terénu dalo domácím hodně práce, aby výsledek otočili. Přesto se jim to znovu povedlo.

SK Vysoké Mýto vs. FC Slavia Hradec Králové. Rozhodující gól Adama Kopřivy v nastaveném čase. | Foto: Radek Bis