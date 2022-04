Dlouho se nemohli v ofenzivě pořádně prosadit a když se jim to zásluhou střídajícího Ujce v polovině druhého poločasu přece jenom povedlo, tak mělo jejich vedení jepičí život, protože soupeř vzápětí vyrovnal a rovnovážně skóre pak nedoznalo další změny.

„Trutnov vsadil v tomto utkání na pevnou defenzivu. I přesto jsme si v prvním poločase vytvořili tři stoprocentní šance ke skórování, soupeř kontroval možností jedinou, ovšem ani jeden tým se gólu nedočkal. Úvod druhé půle jsme doslova prospali a byli rádi, že nás za to hosté nepotrestali. Postupem času se hra začala více odvíjet na polovině Trutnova a v 66. minutě jsme se dočkali první a, jak se ukázalo i poslední, gólové radosti. Snad pod dojmem, že se nemůže už nic stát, jsme však následně trestuhodně propadli ve středu pole a hosté zaslouženě vyrovnali. Obě mužstva se potom snažila vstřelit vítěznou branku, ale nikdo v tom nebyl úspěšný. Velice mě mrzí, že jsme nedotáhli do vítězného konce utkání, v němž jsme se dostali do vedení, nicméně vzhledem k počtu vypracovaných příležitostí je remíza spravedlivá," uznal trenér František Dvořák. Protože Kolín v Tochovicích se štěstím uspěl, zvýšil se rozdíl mezi oběma rivaly na čtyři body.

Nevedlo se Letohradu, ten v Poříčanech prohrál poněkud nešťastně, minimálně na remízu rozhodně měl. „U nás je to už ohraná písnička. Relativně slušně odehrané utkání, ve kterém nejsme horším týmem, ale body bohužel nemáme žádné. Stará pravda říká, že vyrovnané zápasy se rozhodují ve velkých vápnech a při standardních situacích. Tak přesně tohle v Poříčanech platilo. Domácí nás vytrestali v produktivitě,“ konstatoval zklamaný trenér Aleš Majvald.

V sobotu 23. dubna od 17 hodin je na divizním programu okresní derby: Letohrad přivítá Vysoké Mýto.

21. kolo:

Poříčany – Letohrad 2:1

Fakta – branky: 35. Janda, 65. Makovský – 87. Počtýnský. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 2:3. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Letohrad: Volšík – Štěpán, Kail, Macek, Lorenc – Hiller (70. Zbudil), Markarjanc (70. Šplíchal), Kadlec (60. Mokrejš), Kyllar (46. Nágl) – Kabourek (70. Počtýnský), Faltus.

Vysoké Mýto – Trutnov 1:1

Fakta – branky: 66. Ujec – 70. Štěpánek. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 3:3. Diváci: 110. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Žák (83. Valášek), Hock, Stránský – Dostálek (62. Rezek), Dvořák, Velinský, Benda (62. Ujec), Kopřiva – Šumský.