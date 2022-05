„Chtěli jsme navázat na dobrý výkon z minulého týdne, což se nám moc nepovedlo. Začátek nám vyšel a byli jsme lepším týmem, ale po několika zbytečných ztrátách jsme znejistěli a hráli nervózně. Naštěstí se nám podařilo vstřelit první branku a domácí jsme do konce poločasu do šancí nepouštěli,“ vyjádřil se kouč Aleš Majvald. „Na začátku druhé půle nás domácí po sérii standardních situací zatlačili, ale kluci to dobře odbránili. Stejně jako před týdnem nám pomohli střídající hráči, tlak domácích se otupil a nám se podařilo přidat druhou branku. Za první výhru na venkovním hřišti jsme moc rádi i když víme, že výkon ideální nebyl,“ dodal letohradský trenér.