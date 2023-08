Vyjádření klubu: TJ Jiskra Ústí nad Orlicí k diviznímu zápasu proti Čáslavi

Vedení fotbalového oddílu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí zaslalo do redakce Deníku oficiální vyjádření k mistrovskému utkání 4. kola divize C proti FK Čáslav, které skončilo výsledkem 2:0 a jehož průběh byl následně v médiích a na sociálních sítích ze strany hostujícího klubu předmětem tvrdé kritiky, a to zejména, co se týče verdiktů rozhodčího Lukáše Machýčka. Toto vyjádření přinášíme v plném znění.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Švejkar