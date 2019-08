Dvůr Králové – Letohrad 1:1, penalty 2:4

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Ve vyrovnaném utkání jsme na můj vkus projevili příliš malou vůli po vítězství. U hráčů mi chyběla snaha udělat něco navíc. Každý si sice plnil to svoje, ale na výhru to tentokrát stačit nemohlo. Nedostávali jsme se ani do šancí, oproti soupeři nám chyběla bojovnost a odpovědnost. Nikdo to nevzal na sebe.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „V úvodu se nám podařilo dát gól, i když jsme byli horší a domácí nás zatlačili. Bohužel vedení netrvalo dlouho a nechali jsme Dvůr za 4 minuty vyrovnat z penalty. Postupem času se hra začala vyrovnávat a druhý poločas jsme už byli domácím minimálně vyrovnaným sokem. Dva body s pokorou bereme, ale důležité bude, jestli je teď doma dokážeme potvrdit.“

Hlinsko – Kolín 2:1

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Šli jsme do zápasu s pokorou, ale už bez respektu. První půli jsme byli na hřišti jen my, měli jsme hodně gólovek a bohužel dali pouze dvě branky. Po přestávce sice přišly herní výpadky, i přesto je naše vítězství zasloužené. Jak řekl trenér hostí, vyhrál tým, který v této soutěži nemá co dělat!“

Náchod – Horky n. J. 3:0

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Tentokrát to pro nás bylo o trpělivosti. Věděli jsme, že se na nás Horky po nedávném poháru poctivě přichystají. Druhá branka krátce před poločasem nás uklidnila, druhý poločas už kluci zvládli takticky velmi dobře. Jsme rádi, že jsme doma potvrdili cenné tři body z Nymburka.“

Ostrá – Trutnov 4:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Utkání se mi hodnotí těžce. Předvedli jsme doslova katastrofální výkon. Soupeři na výhru stačily bojovnost, nadšení a důraz v osobních soubojích. Na nás to prostě stačilo. Po dvou dobře odehraných zápasech jsem hodně rozladěný. Už začátek byl špatný, hráči vymýšleli věci, které do fotbalu nepatří. Soupeř šel naopak tvrdě za vítězstvím a nezměrnou vůlí k němu i po zásluze dokráčel.“

Vysoké Mýto – K. Hora 2:0

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „První půle byla zcela v naší režii a skóre 2:0 bylo dle mého názoru pro hosty milosrdné. V úvodu druhého poločasu jsme nevyužili dvě velké příležitosti. Poté se do hry dostali i hosté a zle nám zatápěli. Na výsledku se, i přes množství šancí na obou stranách, již nic nezměnilo. Jsem rád, že jsme potvrdili úspěšný vstup do sezony.“