Fotbalové výsledky z kraje: Ústecká Jiskra našla cestu l dalšímu vítězství

Letohradští fanoušci přicházeli na duel s Čáslaví s pochopitelným napětím, všem bylo jasné, jaký význam tohle měření sil vhledem k postavení obou rivalů v divizním pořadí má. Ani všichni diváci ani nebyli na místech, když mohl letohradský kouč Majvald s nadsázkou roztrhat veškerou předzápasovou přípravu a taktické záměry. Jeho tým totiž neubránil první útočnou akci soupeře a po pár desítkách vteřin pro-hrával. Takže další zkouška nervů, byť domácí se postupem času oklepali a zejména druhém poločase se hrálo podle jejich not. Nevedlo to však k ničemu lepšímu než k vyrovnání a výslednou remízu tak nelze označit jinak než jako nicneřešící skóre.

Zdá se, že s blížícím se závěrem sezony se konečně zvedá Vysoké Mýto , druhé jasné vítězství v řadě tomu alespoň nasvědčuje. Na půdě krajského rivala v Hlinsku vyšla hostům náramně první půlhodina, během které třemi zásahy rozhodli o své přesvědčivé výhře.

26. KOLO:

Ústí nad Orlicí – Chrudim B 3:2

Fakta – branky: 30. Hynek, 47. Tichý, 87. Chleboun – 36. Hruška, 58. Brychnáč. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 1:1. Diváci: 230. Poločas: 1:1. Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Petrjánoš (75. Skalický) – Stránský, Hynek (89. Krátký), Sokol (75. Paata) – Tichý, Souček (90. Popelář), Bednář.

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Dopředu jsem věděl, že nás nečeká jednoduchý zápas, a moje očekávání se potvrdilo. Soupeř hrál velmi dobře, neměl co ztratit a nám se úplně nedařilo. Utkání rozhodla chyba do té doby skvěle chytajícího hostujícího brankáře, kdy mu v samém závěru nešťastně prošla střela Chlebouna za jeho záda. Taková vítězství, i když se vám herně nedaří, mají vysokou cenu.

Letohrad – Čáslav 1:1

Fakta – branky: 74. Hiller – 1. Chábera. Rozhodčí: Klír. ŽK: 2:2. Diváci: 110. Poločas: 0:1. Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Nágl, Štěpán, Šponar – Lorenc, Macek, Hiller (83. Kadlec), Chládek (63. Šplíchal) – Faltus (63. Zbudil), Kabourek.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Utkání jsme si zkomplikovali snad nejvíc, jak to šlo. Brzká branka, kterou jsme obdrželi, přinesla na naše kopačky nervozitu a hodně nepřesností. Naopak Čáslav hrála v klidu a sebevědomě. Od dvacáté minuty po naší slibné šanci jsme se ale zlepšili v kombinaci a měli další zajímavé situace ve vápně soupeře. Druhý poločas už byl herně v naší režii, ale bohužel se nám podařilo jen vyrovnat. Po průběhu utkání je remíza asi spravedlivá a věřím, že do závěru soutěže to pro nás byla cenná zkušenost.

Hlinsko – Vysoké Mýto 0:3

Fakta – branky: 5. Lněnička, 13. Žahourek, 24. Dvořák. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 2:0. Diváci: 110. Poločas: 0:3. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Lněnička, Žák, Javůrek – Dvořák – Habrman, Kopřiva, Tomášek (88. Trnka), Žahourek – Mokrejš (88. Benda).

Filip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: V prvním poločase jsme navázali na velmi dobré představení z minulého zápasu. Pozorná obrana, nátlaková hra a kvalitní kombinace na útočné polovině nám přinesla poločasové vedení o tři branky, které jsme v druhém dějství i přes pár šancí domácích uhájili. Všem hráčům patří velká pochvala, jak celý zápas zvládli.