Fotbalisté Kolína vyhráli v sobotu dopoledne v Kutné Hoře, úkol před jejich rivaly z Vysokého Mýta tak před odpoledním zápolením s na jaře dobře hrajícími Tochovicemi zněl jasně: vyhrát a nedovolit lídrovi divizní skupiny C bodové odskočení. Splnili ho, ačkoli výše skóre úplně neodpovídá obrazu hry.

Vysoké Mýto – Tochovice 7:2

Fakta – branky: 3. a 23. Kopřiva, 31. a 71. Benda, 8. Dostálek, 41. Šumský, 88. Rezek – 50. Sirotek, 62. Vlček. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:2. Diváci: 110. Poločas: 5:0. Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa, Žák, Hock, Stránský – Kopřiva, Dvořák (46. Fišer), Velinský, Dostálek(74. Javůrek) – Šumský (61. Rezek), Benda (74. Trnka).

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: Jarní výsledky a hlavně výkony Tochovic budily respekt a proto jsme se soustředili na úvod utkání, které se nám v minulých zápasech nedařily a vždy jsme do 15. minuty inkasovali. Tentokrát tomu bylo naopak a po osmi minutách svítil na ukazateli stav 2:0 po brankách Kopřivy a Dostálka. Když potom zvyšoval Kopřiva svojí druhou brankou na 3:0, zdálo se být rozhodnuto. Nás ovšem tento gól ukolébal a ke slovu se dostali i hosté. V naší brance nás opět podržel Zavřel, když musel hned třikrát zasahovat proti nebezpečným šancím soupeře. Rozdíl mezi týmy byl zejména v produktivitě, protože z našich dvou následných možností se skóre hned dvakrát měnilo, a to zásluhou Bendy a Šumského. Poločasový stav byl pro hosty velice krutý. Druhý poločas Tochovice zdramatizovaly, když do 60. minuty snížily na rozdíl tří branek. Závěr utkání ale patřil opět nám, konkrétně svůj druhý zásah přidal Benda a účet pečetil Rezek. Toto utkání se divákům muselo líbit. Přítomní viděli devět branek a spoustu dalších nevyužitých brankových příležitostí na obou stranách. Potěšitelné je, že na gólech se podíleli všichni naši ofenzivní hráči. Ovšem varováním je velké množství brankových příležitostí soupeře, jenž se představil ve velmi dobrém světle navzdory krutému výsledku.

Gól, to by byla úžasná věc...Ústí hrálo s Teplicemi pouze bez branek

Velké Hamry – Letohrad 1:1

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Vstup do utkání nám vůbec nevyšel. Měli jsme špatnou organizaci hry, byli jsme pozdě v soubojích a po zásluze byli potrestáni obdrženou brankou. Zhruba po čtvrt hodině se hra začala vyrovnávat, i my byli nebezpeční a po hezké akci se nám podařilo vyrovnat. Do konce poločasu se hrálo otevřené utkání, kde se střídaly šance na obou stranách. Druhý poločas už byl méně zajímavý, většinou se hrálo mezi vápny a domácí nás zamkli až v posledních deseti minutách, kde jsme přežili několik nebezpečných centrů. Bod z venkovního hřiště u tak kvalitního soupeře s pokorou bereme.

Fakta – branky: 5. Štěpánek – 21. Zbudil. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 2:1. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Letohrad: Martinovský – Štěpán, Kail, Macek, Lorenc – Zbudil (85. Kadlec), Nágl, Mokrejš, Šplíchal (69. Počtýnský) – Kabourek (85. Kyllar), Faltus (83. Markarjanc).